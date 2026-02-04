楊子賢嘆中興莊活化延宕錯失春節人潮 彰化縣府坦言2月後才能點交 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化市重要文化地標「中興莊」聚落園區，在2025台灣設計展時曾作為展場短暫亮相，但如今開放時程一再推遲，彰化縣議員楊子賢與服務處主任暨彰化市民代表候選人黃唯軒今（4）日共同表達強烈關切。兩人指出，行政效率的低落已導致中興莊無法銜接春節旅遊旺季，要求縣府上緊發條，莫讓歷史聚落持續在圍籬中沉睡。

楊子賢表示，自台灣設計展結束後，全台對彰化人文空間的期待達到最高點，縣府本應乘勝追擊，積極推動中興莊成為常態化的文化據點。然而，縣府最早對外承諾，去年台灣設計展前可以完工，卻在工程與驗收流程上的數度延宕，不僅讓策展團隊在設計展期間捉襟見肘，只能倉促應急部份對外展示。

楊子賢指出，台灣設計展盛況後又再次承諾、甚至掛在現場的告示也白紙黑字寫出「農曆年前對外開放」，現在眼睜睜看著農曆新年觀光潮流失。這不只是行政程序問題，更是態度問題，縣府嚴重辜負彰化縣民的期待。

黃唯軒則說，中興新村附近居民期盼中興莊活化已久，不希望看到一個「只掛公告、不見動靜」的園區，呼籲文化局應加緊腳步，確保ROT廠商能及早進駐。他也表示，未來將持續關注中興莊與周邊環境的共生關係，為彰化市民爭取更優質的生活空間與經濟機會。

彰化縣文化局表示，目前正處於初驗階段，正式驗收更需待2月後才能進行，隨後才進入點交轉移。雖已完成「彰化中興莊ROT案」議約，但目前僅處於10個月廠商整備期的開端。

楊子賢認為，文化局雖預計今年2月底成立經營團隊、3月正式簽約，但關鍵的實質活動規劃，竟須等3月得標廠商進駐後才開始安排。這意謂著在最需要吸引人流的農曆年期間，中興莊將無法發揮觀光效益和展現聚落風貌。

照片來源：楊子賢辦公室提供

