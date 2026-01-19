楊子賢爭取連任 攜手「東、西區」代表參選人魏文彬、黃唯軒聯合參選

▲縣議員楊子賢爭取連任，並同步發表與彰化市民代表參選人黃唯軒、魏文彬的聯合參選聲明。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨彰化縣黨部受理年底縣議員、鄉鎮市長等公職提名登記截止。針對彰化縣議員第一選區（彰化市、芬園鄉、花壇鄉），黨部規劃提名5席，現任縣議員楊子賢爭取連任，並同步發表與彰化市民代表參選人黃唯軒、魏文彬的聯合參選聲明。楊子賢強調，未來將以「專業世代共好」的戰力，在縣議會與市民代表會建立全方位的服務連線。

從「上少年」到實踐韌性 楊子賢爭取連任監督重大政策

三年前在鄉親的支持下，楊子賢成為該選區的最年輕縣議員。楊子賢表示，一千多個晝夜穿梭在問政與會勘現場，讓他深刻體會改變家鄉並非靠口號，而是要靠無數次的對話與合作。任內他推動廢棄車輛管理改善、訂定石虎保育條例，並爭取早療補助、防水閘門與簡政便民機制。未來將持續監督鐵路高架化、東區擴大都市計畫、彰化交流道特定區等重大建設進度，讓進步力量持續擴散。

廣告 廣告

主任轉戰西區 具備四年在地實戰即戰力

楊子賢推薦西區市民代表參選人黃唯軒時提到，唯軒擔任他的服務處主任四年來，是陪同跑遍選區、解決基層困境的最強夥伴。西區正值交通與建設轉型的關鍵期，需要一位懂基層、有經驗的行動派，而唯軒身為「在地實戰者」，最清楚西區建設的癥結，是西區代表會不可或缺的即戰力。

專業里長服務躍升 深化東區基層民意

針對東區市民代表參選人魏文彬，楊子賢指出，東區發展需要沉著穩健的經驗，他相信文彬里長擁有十二年紮實的服務資歷，無論是長照資源、育幼補貼或東區各項建設，其專業行動派的風格與縣政藍圖完美契合。文彬里長的服務能量從里延伸至市代表會，絕對是東區市民的福氣。

專業世代共好 楊子賢：打造全方位守護陣容

楊子賢呼籲，三點連線爭取席次是為了提供更連貫的服務。過去三年因鄉親支持，讓他在縣府監督政務；未來希望鄉親再次肯定，讓楊子賢在縣議會、黃唯軒與魏文彬在市民代表會，全方位守護縣民權益，讓會做事的人繼續為彰化爭一口氣。