楊宏基觀點》停止造神！美成功抓捕馬杜洛 委國「窮」、「貪」助攻

委內瑞拉總統馬杜洛與押送他的美國武裝人員。（資料照片） 圖：翻攝自 X《Power to the People》

[Newtalk新聞] 美國在美東時間2026年1月2日晚間發動的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）中，美軍150架戰機及特種部隊攻進委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，並押往紐約，這一事件迅速引發全球熱議。然而，國內許多所謂的「專家」和媒體評論員卻一窩蜂地吹噓美軍的戰力和裝備優勢，將美軍描述為無敵的科技奇蹟，重錘擊破委內瑞拉的防空系統。但這些「專家」沒說出口的是委內瑞拉自身深層次的貧窮與貪腐問題。將委國的失敗完全歸咎於外部力量的強大，這不僅是智力上的懶惰，更是對事實的扭曲。狂熱地歌頌美軍的匿蹤戰機、電子戰系統和精準導彈，卻閉口不談委國多年來經濟崩潰導致的軍事癱瘓。這種一邊倒的敘事，不僅助長帝國主義的宣傳，還掩蓋探討實際應對國家內部結構性危機的教訓。筆者試圖聚焦委內瑞拉的貧窮與貪腐如何成為突襲成功的關鍵因素，回應那些「專家」的短視，以事實還原真相。

「專家」們的盲點：從吹噓到忽略

雖然委內瑞拉總統馬杜洛在首都加拉加斯周邊部署大量中國、俄羅斯製的防空系統與探測雷達，但仍俄法阻止美軍的軍事行動。圖為號稱可偵測 F-35 戰機的中國製 YLC-8E 反隱身雷達。 圖：翻攝自 @defense_civil25 X 帳號

廣告 廣告

回顧事件後的輿論，許多軍事「專家」重複相同的敘事論調：美軍的F-35和電子戰機如何輕鬆壓制俄羅斯的S-300VM地對空飛彈系統，中國的JY-27雷達如何在美軍的電磁干擾下瞬間失效。這些分析往往以美軍的技術優越性為中心，彷彿委內瑞拉的防空網本該是鐵板一塊，卻被神一般的美軍一戳即破。事實上，這種觀點忽略委國內部長期的腐朽根基。譬如，一些西方智庫的報告雖然承認委國軍事裝備的陳舊，但仍將焦點放在美軍的「多域作戰」上，鮮少深入探討貧窮如何讓這些裝備淪為廢鐵。這些「專家」往往來自親美背景的機構，他們的分析充斥著意識形態偏見，目的是強化美軍的威懾形象，而非客觀評估。結果，公眾被誤導，認為只要有先進武器，就能無敵，卻忘記了武器需要人力、資金和制度來支撐。

這種忽略內部問題的傾向，其實並非首次。伊拉克戰爭時，專家們吹噓美軍的「震懾與敬畏」，卻忽略薩達姆政權的腐敗如何加速崩潰。在委內瑞拉案中，「專家」們同樣絕口不提美國智庫「邁阿密戰略情報研究所」（Miami Strategic Intelligence Institute，MSI2）於2025年6月發布的《Strategic Report: Current State of Venezuela's Air Defense System》（策略報告：委內瑞拉防空系統現狀）研究報告，指委內瑞拉的空防處於「嚴重危機」狀態，「超過60%的雷達艦隊無法運作」，原因是備件短缺和技術支援不足。這份報告基於軍事人員證詞、維護記錄和開源情報，明確指出問題源於內部管理，而非外部技術差距。美國軍事行動後，美國媒體《新聞週刊》（Newsweek）在6日刊載《China-Made Military Radars May Have Failed Venezuela During US Raid》（中國製造的軍用雷達可能在美軍突襲委內瑞拉期間失靈）文章中，除引用前述研究報告外，並分析指出問題點在於中國零件供應不穩和委國的債務問題。這些來源證明，國內「專家」們若非缺乏廣泛閱讀，便是故意迴避，以維持美軍神話。

貧窮的枷鎖：經濟崩潰如何癱瘓防空

委內瑞拉從俄羅斯買來的 S-300VM 防空系統。 圖：翻攝自 騰訊網 零度 Military

委內瑞拉的貧窮是長期積累的結果，直接削弱其國防能力，而「專家」們卻將此視為次要因素。委國經濟依賴石油，但在2014年油價崩跌後一蹶不振，GDP從高峰期的4000億美元縮水至2025年的約800億美元，通貨膨脹率一度高達數百萬百分比。美國制裁：凍結資產並阻斷石油出口加劇危機，導致外匯枯竭。結果，軍事預算銳減，無法維持先進裝備。S-300VM和JY-27等系統需要昂貴的備件，如電池和液壓油，但貧窮讓委國連基本進口都成問題。俄烏戰爭後，俄羅斯出口受阻；中國因委國欠債而延遲援助。MSI2的報告明確指出，60%以上的雷達故障正是由於「備件短缺」和「最低限度的技術支援」，許多設備「根本無法開機」。

貧窮不僅影響硬體，還摧毀人力。士兵薪資低微，逃兵率攀高。防空操作員訓練不足，無法有效監測領空。在貧窮下，JY-27的「匿蹤偵測」能力早已名存實亡；2020年的「發現美軍F-35戰機」宣傳，實際上只是空談。國內某些專家吹噓美軍的電子戰，卻忽略貧窮讓委國系統本就脆弱，一碰即碎。其實應該誠實說明：委國貧窮是內因，美軍優勢只是外因。

貪腐的毒瘤：制度腐敗如何放大危機

委內瑞拉前總統馬杜洛的貼身護衛，幾乎全由古巴人組成；而委內瑞拉傳言12萬正規軍中，有多達2000名將軍，以是否效忠馬杜洛為晉升標準。 圖 : 翻攝自包明說

貪腐是委內瑞拉的另一致命傷，「專家」們卻鮮少提及。國際透明組織貪污感知指數（Corruption Perceptions Index，CPI，排名數值愈高愈腐敗）顯示，2024年在全球180個評比地區、國家中，委國排名178，只比索馬利亞、南蘇丹好一點。馬杜洛政府將軍隊嵌入經濟，軍官控制企業，從石油走私到非法採礦中飽私囊。委內瑞拉國家石油公司（Petróleos de Venezuela, S.A，縮寫PDVSA）成為貪腐溫床，數十億美元被挪用。防空系統資金可能被轉移到私人項目，無法用於軍事維護，導致雷達、發射器缺乏保養。

貪腐還破壞軍隊結構。根據美媒轉述，2019年美國南方司令部（USSOUTHCOM）統計：總數約12萬正規軍的委內瑞拉，有多達2000名將軍，是有130萬美軍的2倍有餘。馬杜洛提拔效忠者，專業人才流失，而這些將軍也只是「過水」，為接下來出掌企業舖路。上級貪污，士兵士氣低落，執行命令時消極怠工成為常態。在美軍行動中，委國未發射一枚飛彈，可能正是因為系統早已故障或人員根本缺乏訓練，無力應對。MSI2的報告強調，貪腐導致「超過50%的JYL-1和JY-11B雷達失修」，這與貧窮交織，形成惡性循環。

貧窮與貪腐的交織：防空失效的全面圖景

美軍對委內瑞拉的軍事行動中，傳中國製造軍事系統面臨「毀滅性癱瘓」。 圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi

貧窮提供貪腐的土壤，貪腐加劇貧窮，共同導致防空崩潰。JY-27雷達本該偵測匿蹤目標，但貧窮斷絕零件，貪腐讓有限資源流失。報告顯示，2025年6月已60%故障，突襲時自然無力應對。美軍突襲成功，本質上是委內瑞拉貧窮與貪腐的自食惡果，而非純粹的美軍神話。「專家」僅聚焦美軍的「精密打擊」大肆吹噓，是對事實的侮辱，暴露盲目與偏見。

美國與委內瑞拉的軍事實力本來就不能同等類比，而「摧枯拉朽」的原因在於根基腐爛。在做任何模擬、比較時不能忽略其根本原因，一昧地唱衰，或盲目的造神、吹捧，只會突顯自己的無知與荒謬。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊宏基觀點》美國「黃金艦隊」計畫對軍力、時程、數量與費用對海上霸權影響評析

俄大使爆內幕：馬杜洛被控制 CIA滲透行動全曝光