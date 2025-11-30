楊宏基觀點》從「恃吾有以待之」與「上兵伐謀」看1.25兆國防特別預算

[Newtalk新聞] 美國媒體《華盛頓郵報》於2025年11月25日刊登賴清德總統題為「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」的投書。同日上午總統府召開國安會議後，宣布提出新台幣1.25兆元追加國防預算。有人援引《孫子兵法．九變》：「用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待之；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」，解讀為強化實力，以「刺蝟」或「豪豬」比喻，威嚇中國不敢輕舉妄動。但筆者認為，這句話的核心並非鼓吹軍備擴張，而是強調「讓敵人想攻也攻不下」。真正有智慧的政治高手，是將戰爭門檻拉高到對方無理由開啟戰端，而不是掏空國庫堆砌一座誰都看得見的「武器山」。

更進一步，《孫子兵法．謀攻》開宗明義：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」最高明的用兵之道，是在戰爭爆發前以謀略癱瘓對手；其次以外交孤立對方、瓦解其意志；再其次方動用武力；最下策才是攻城（現代即全面戰爭）。賴清德總統提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，以8年時程（2026年至2033年）、1.25兆元規模，聚焦精準火炮、遠程精準打擊飛彈等七類項目，幾乎全押在「伐兵」這第三等選項。這些項目清一色是「硬碰硬」的兵器：防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能裝備、AI輔助C4ISR系統、台美共同研發裝備等。預算編列中，鮮見「上兵伐謀」或「伐交」的蹤影。這不禁讓人追問：除了加入軍備競賽、將台灣變成東亞火藥庫，真的別無他途嗎？

年度「海、空精準飛彈射擊」操演，空軍射擊愛國者二型性能提升版（PAC-2 MSD）防空飛彈。 圖：空軍司令部提供

這1.25兆特別預算，堪稱「伐兵」的極致表演：將資源砸在最昂貴、最易激起對方反彈的武器上，卻幾乎放棄「伐謀」與「伐交」。這等於主動將台灣戰略層級，從孫子推崇的「上兵」一路滑落至「其次伐兵」，甚至逼近「其下攻城」的全面戰爭邊緣。執政者可否說明：這1.25兆中，有多少用於「伐謀」？是否編列預算大幅擴充兩岸民間交流、城市交流、青年交流、宗教交流、學術交流？是否資助兩岸和平基金、衝突化解機制、第三軌對話？是否推動國際「非軍事化的台海和平倡議」，讓全球見證台灣以政治智慧而非飛彈換取和平？答案近乎零分。1.25兆幾乎全數用於採購美國武器，卻將「伐謀」與「伐交」棄如敝屣。這非「有所不可攻」，而是「主動自塑為最佳標靶」。

更令人憂心的，是這種「唯有軍備方能自保」的邏輯，正中北京下懷：你越買武器，我越有理由擴軍；你越擴軍，我越能將你標籤為「台獨頑固分子」。軍備競賽一旦啟動，便如螺旋上升，最終將台灣2300萬民眾拖入戰爭深淵。這非防衛，乃是將全民綁上賭桌，當作籌碼。

M1A2T戰車（左）與海馬士多管火箭系統。 圖：張良一/攝

筆者必須坦承：我反戰。我反對將台灣推入軍備競賽的無底洞。我不信1.25兆砸在飛彈上，就能換來真正安全。真正的安全，應以政治智慧讓對方「無理由興兵」。《始計》云：「知彼知己，百戰不殆。」我們究竟知不知道對方真正畏懼何物？北京最忌的，非台灣多幾枚飛彈，而是台灣以政治智慧抽走「武統」的正當性，當兩岸民間往來熱絡、經濟高度互賴、國際輿論力挺台灣，北京縱有十個航艦戰鬥群，也無由動武。這才是孫子所謂的「有所不可攻」。

賴清德總統在2024年5月20日就職演說中表示：「我們不挑釁，但絕不退讓。」此言聽來鏗鏘有力，然若將1.25兆全數傾注於最具挑釁性的武器，這豈非自相矛盾？若撥出其中三分之一，用以恢復兩岸交流、推動「兩岸和平協定」談判、重建ECFA、開放陸客陸生、恢復小三通常態化，方為真正「不挑釁但絕不退讓」；因為你讓對方喪失動武正當性，這才是「不戰而屈人之兵」。

美製海馬士飛彈連成軍。連長將飛彈車模型呈獻給國防部長顧立雄。 圖：國防部提供

這1.25兆特別預算，暴露一致命盲點：將「國防」窄化為「買武器」，幻想美國撐腰、買得一張「過境許可」，卻棄「上兵伐謀」於不顧。這非智慧，乃盲目；非勇敢，乃逃避。真正的政治智慧，應在國內反戰聲浪與統派壓力下，堅持以交流化解敵意、以外交瓦解武統正當性、以和平倡議迫國際無法袖手。

筆者始終相信，台灣出路不在於淪為「刺蝟」，而是化作「不可褻玩」的清蓮。套用《孫子兵法》，將錢砸在刀槍上，不過「第三流」；一流統治者，讓敵人欲攻無從、甚至無心。這1.25兆或許能築「武器山」，卻難購真正和平。我反戰。我拒絕軍備競賽。我期待睿智領導者，引台灣脫離「唯有打仗方能存活」的死胡同，不要將子孫未來，全押在一場誰都不想、誰也都輸不起的戰爭上。

