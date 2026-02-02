楊宏基觀點》是「開始」而非「結束」！海鯤號淺水潛航成功 戰力之路仍漫長

台灣首艘國造潛艦海鯤號29日在高雄外海首度進行潛航測試。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國造潛艦原型艦「海鯤號」在2026年1月29日與30日連續兩天完成淺水潛航測試，這確實是台灣國防自主史上極具象徵意義的歷史一刻。從2017年啟動設計、2020年開工、2023年命名下水，到2025年展開浮航測試，再到如今首次實現水下潛航，歷經近9年的艱辛努力，終於讓台灣成為全球極少數能夠自行建造柴電潛艦的國家之一。這份成就絕對值得全體國人給予肯定、讚許與鼓勵，因為它不只是技術突破，更是台灣在國際封鎖與資源限制下，展現堅韌意志與產業整合能力的證明。

然而，正如許多理性聲音所提醒的：「不要高興得太早」。淺水潛航測試的成功固然重要，但距離一艘真正具備完整戰力的作戰潛艦，還有相當漫長且充滿挑戰的路要走。以下從多個面向來論述，為何這一步雖是重大里程碑，卻仍只是「開始」，而非「結束」。

海鯤號昨天潛水測試成功，吳釗燮則在 X 平台發布空拍畫面。 圖：翻攝自吳釗燮Ｘ

首先，從測試階段來看，淺水潛航主要驗證的是基本水下生存能力。根據公開資訊與專家分析，海鯤號在1月29日完成約50公尺下潛，30日進一步推進至100公尺左右，重點在於確認艦體水密性、浮力平衡、基本推進系統（包含柴電轉換與全電力模式）、聲納初步功能，以及緊急上浮機制等「下得去、上得來」的基礎要件。這些測試通常在相對安全的淺水區或近海進行，風險相對可控，也較容易排除變數。台船與海軍刻意選擇由淺入深、循序漸進的方式，正是為了在可控範圍內逐步累積數據與信心。

但真正形成戰力的潛艦，必須通過更嚴苛的深水潛航測試。下一步將從100公尺逐步推進到200公尺，甚至挑戰設計最大潛深（據推測約300公尺左右）。在此階段，艦體將承受極高水壓（每10公尺增加約1大氣壓），耐壓殼、焊縫、貫穿件、閥件等任何微小缺陷都可能放大成致命風險。同時，水下高壓環境會對液壓系統、油氣水電管路、電子設備穩定性帶來全新考驗。過去其他國家首艘自製潛艦，常在深潛階段才暴露出結構疲勞、密封失效或系統不穩等問題，需要反覆調校甚至局部重工。海鯤號作為台灣首次自主建造，缺乏前例經驗累積，這些深水測試很可能會遇到意想不到的瓶頸。

台船公司曝光海鯤軍艦「淺水潛航測試」照片。 圖：翻攝自台灣國際造船公司

其次，靜音與匿蹤性能才是柴電潛艦的核心戰力。淺水階段主要驗證「能不能潛」，但真正作戰時，敵方反潛兵力（水面艦、直升機、反潛機、敵方潛艦）最依賴的是聲學偵測。海鯤號必須在各深度、各航速下，通過全面噪音測試，證明其輻射噪音、低頻線譜噪音、機械噪音、水動力噪音等指標達到設計要求。台灣周邊海域複雜，地形、水文條件多變，靜音設計若未達標，潛艦很容易在作戰時暴露位置。國際經驗顯示，許多國家首艘自製潛艦在靜音調校上往往耗時最久，甚至需要數次回廠修改推進器、減震基座、消音瓦等。海鯤號雖已整合德國MTU柴油機、法國導航系統、美國聲納等成熟子系統，但整體平台靜音整合仍是全新挑戰。

再者，作戰系統整合與武器適配是另一大關卡。潛艦不只是能潛的載具，更是複雜的武器平台。海鯤號需完成「操雷」（模擬魚雷發射）、魚叉反艦飛彈、水下發射反艦飛彈、佈雷、電子戰、天線浮起通信等全套戰術測評。這些測試不僅考驗硬體，更考驗軟體整合、火控電腦、戰鬥管理系統的穩定性與人機介面。一旦出現軟體bug或人為操作失誤，可能導致整個測評重來。過去海測中已傳出電力管理、X型舵控制等小問題，顯示系統整合仍需時間磨合。完成這些後，還需進入海軍操演驗證，才能真正形成「可用戰力」。

海鯤號昨天潛水測試成功，吳釗燮則在 X 平台發布空拍畫面。 圖：翻攝自吳釗燮Ｘ

此外，原型艦的教訓價值遠大於立即戰力。海鯤號作為原型艦，必然會在測試中發現設計或施工缺失，用來修正後續量產艦（第二艘起）的藍圖。這是所有國家自製潛艦的必經之路，例如韓國張保皋-Ⅲ型、澳洲柯林斯級等，首艦往往延遲多年、超支嚴重，但後續艦艇才真正成熟。台灣若能從海鯤號吸取經驗，讓第二艘、第三艘大幅縮短工期、降低成本，才是國造潛艦計畫的真正成功。

當然，我們也必須面對現實：台灣的潛艦國造計畫從一開始就背負極高政治與戰略期待。國際社會對台灣的潛艦能力寄予厚望，但同時也伴隨嚴格審視。過度樂觀或宣傳「已經成功」，容易招致反效果；反之，保持「一步一腳印」的務實態度，才能贏得國內外長期信任。

國造海鯤號今從台船出港到高雄外海進行潛航測試，海軍256戰役退役軍官在港邊見證歷史性的一刻，他們揮舞書寫台灣的國旗和加油布條，追著航行的海鯤號跑，並激動的高喊：「海鯤號加油！海軍加油！台船加油！256戰隊加油！」。 圖：張良一/攝

總結來說，海鯤號1月29、30日的淺水潛航測試，無疑是值得全體國人鼓掌喝采的歷史性進展。它證明了台灣有能力在極端不利條件下，完成從零到一的潛艦建造壯舉。但距離「成為可靠戰力」，仍需克服深水耐壓、靜音極限、系統整合、武器適配等多重關卡，甚至可能遭遇挫折與延遲。這不是潑冷水，而是對國家最負責任的態度。唯有戒慎恐懼、持續投入資源、尊重專業、不受政治干擾，才能讓國造潛艦真正守護台灣的安全。

讓我們為台船、海軍與所有幕後工程師喝采，同時也提醒自己：這條路還很長，真正的考驗才剛開始。一步一腳印，穩紮穩打，才是對得起這份歷史性成就的態度。

