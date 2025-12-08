楊宏基觀點》溫水煮青蛙的「第四次台海危機」？！中國海軍大規模部署的區域緊張與挑戰

中國航空母艦遼寧艦放飛艦載殲-15戰機。 圖：翻攝陸網/新華社

[Newtalk新聞] 2025年12月5日至6日，日本海上自衛隊確認中國人民解放軍海軍（PLAN）航空母艦「遼寧號（舷號16）」及其伴隨艦艇在台灣周邊海域進行高強度活動；與《路透社》（Reuters）報導：中國近日在黃海、東海、南海及西太平洋部署超過100艘軍艦與海警船的「最大規模海上軍事展示」相呼應。這些行動涵蓋從黃海南部經東海、台灣海峽、南海直至西太平洋的廣闊範圍，引發台灣、日本及美國等區域強國的高度警戒。對台灣而言，此類活動不僅考驗其防衛能力，更凸顯中國「反介入/區域拒止」（A2/AD）戰略的深化，台灣周邊軍事情勢正處於高度不確定性階段。本文將從中國軍事動態、戰略意涵、區域反應、台灣應對及未來展望五個面向，分析當前局勢，探討如何在緊張中尋求穩定。

中國軍事活動的細節與規模：從航艦編隊到多海域包圍

日本防衛省統合幕僚監部12月6日發布，中國航空母艦遼寧艦編隊通過宮古水道進入太平洋。 圖：翻攝「X」@jointstaffpa

中國海軍的近期行動以遼寧號航艦為核心，展現出高度協調的遠海作戰能力。根據日本防衛省的監測，12月5日下午2時左右，遼寧號在沖繩縣久場島以北約420公里海域航行，隨後於6日上午7時，該航艦率領一艘055型（Renhai-class）飛彈驅逐艦「南昌號（舷號101）」及兩艘052D型（Luyang Ⅲ-class）飛彈驅逐艦「西寧號（舷號117）」、「開封號（舷號124）」，共四艘艦艇通過沖縄本島與宮古島間的宮古海峽，向東南方向進入太平洋。同日稍後，日本自衛隊進一步確認該編隊在沖大東島以西約270公里海域活動，並從遼寧號上起降艦載戰鬥機及直升機，更象徵其從「近海防禦」向「遠海護衛」的轉型。

路透社於12月4日獨家報導指出，中國自11月中旬起，在東亞海域部署超過100艘海軍及海警船隻，峰值時達100艘以上，目前仍維持90艘以上的規模。這些船隻分布於黃海南部（靠近朝鮮半島）、東海（包括釣魚台列嶼周邊）、台灣海峽、南海（南海爭議島礁附近）及西太平洋（菲律賓海域），形成「多點開花」的包圍態勢。衛星影像顯示，中國不僅動用075型（Yushen-class）兩棲攻擊艦「海南號（舷號31）」，另以055型「萬噸大驅」、054A型（Jiangkai Ⅱ）飛彈護衛艦及903型（Fuchi class）綜合補給艦等組成作戰、補給船團，演練長時間遠海持續作戰。

從技術層面看，遼寧號作為中國首艘航艦（改裝自烏克蘭瓦良格號），雖採用滑躍式起飛（STOBAR）系統，限制重型機的起降，但2024年完成一年大修後，已能維持高強度出擊率。伴隨「山東號（舷號17）」及「福建號（舷號18，電磁彈射CATOBAR系統）」的服役，中國已形成三航艦輪換機制，能在第一島鏈內外同時部署。這些行動不僅測試航艦群的聯合指揮能力，還模擬對台灣的「封鎖」或「圍島」情境，與2024年10月的「聯合利劍-2024B」演習一脈相承，當時遼寧號即在台灣東部海域進行海空巡弋；甚至可大膽預期「山東號」或「福建號」可能近期也由南往北，現身相關海域，實現雙航艦部署。

戰略意涵：中國的「灰色地帶」策略與台灣威脅升級

海巡署艦艇以一對一方式監控中國海警船。 圖：海巡署/提供

中國這些軍事展示，遠超出常規演習範疇，體現「灰色地帶」策略升級。灰色地帶行動指介於和平與戰爭間的非傳統威懾，如頻繁穿越台灣空防識別區（ADIZ）或海域巡弋，以消耗對手資源、塑造「新常態」，而不直接引發衝突。對台灣而言，此類活動直接威脅其海空交通線，宮古海峽作為中國突破第一島鏈的「咽喉」，其頻繁穿越已從2022年的數十次增至2025年的數百次，嚴重壓縮台灣戰略縱深。

更深層次上，這反映中國海軍現代化的加速。根據戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）分析，中國正透過「智能化戰爭」整合AI、量子計算及高超音速導彈，提升A2/AD能力。遼寧號編隊的飛行作業，模擬「空中拒止」情境，能有效阻礙美日援台力量進入台灣海峽。同時，大規模部署超過100艘船隻，雖被部分觀察家視為「季節性例行」，但其廣度與深度已超越2024年12月的類似行動，當時台灣即提升警戒等級。這不僅是對賴清德的「四支和平支柱」政策回應，更與日本首相高市早苗關於「若中國攻台，日本可能軍事介入」的表態有關，中國於11月14日召見日本大使抗議後，即加大海域壓力。

從全球視角，這是中國挑戰美國主導的印太秩序的延伸。中國海軍已從「綠水」轉向「藍水」，其三航艦編隊能在南海、菲律賓海及台灣周邊維持輪換，確保南海島礁的「事實控制」並威脅第二島鏈。若台灣淪陷，中國將掌控第一島鏈，美國海空優勢將大幅削弱，區域供應鏈（如半導體）面臨斷裂風險。

區域反應：美日台聯盟的強化與外交摩擦

美國海軍航空母艦林肯號(CVN-72)，傳打破「優化艦隊應變計畫」（OFRP）的維修訓練週期，前進部署西太平洋。 圖：翻攝US Navy

面對中國「不僅限於台灣海峽，而是從黃海延伸至西太平洋」的行動，總統府呼籲中國「作為大國履行責任，行使克制」。國安局長蔡明彥透露，截至12月4日，中國在西太平洋運作四個海軍編隊，正密切監控。日本則表示，「中國在日本周邊的軍事活動日益擴大，我們將持續高度關注並分析情報」；加速琉球列島的軍事化，包括在沖繩部署反艦導彈，以應對宮古海峽的威脅。

美軍「前沿部署」部隊：「羅斯福號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）」打擊群持續在南海與西太平洋活動；「林肯號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）」也打破「優化艦隊應變計畫」（OFRP）的維修訓練週期，前進部署西太平洋，凸顯美中航艦的「太平洋對決」。澳紐美日菲等國也以不同名目、形式聯合巡弋南海。這些反應雖強化嚇阻，但也可能加劇外交摩擦。中日因台灣議題爆發外交危機，日本高市早苗的「軍事介入」言論被視為「干涉內政」，中國隨即展開船艦部署作為「懲罰」，反映區域緊張的「漣漪效應」，不僅限於台海，波及東海及南海。

台灣的應對策略：從軍事現代化到全民防衛

總統賴清德日前宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費，引起朝野熱議。 圖：高逸帆／攝

台灣正加速國防轉型。2025年國防報告強調「敏捷且韌性」的武裝力量，聚焦「多域拒止、韌性防衛」戰略；賴清德總統更在11月底投書《華盛頓郵報》（The Washington Post）並召開國安會議，宣布將大幅增加台灣的國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣，佔GDP 2.5%以上）國防特別預算，將用於從美國採購大量新式武器，大幅提升台灣的非對稱作戰能力，彰顯台灣捍衛民主決心。

另外，強調「全民國防」與民防韌性。美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）分析指出，台灣需強化基礎設施抗擊能力，如港口備援及網路防禦，以應對中國的「封鎖」或「導彈飽和攻擊」。2025年「城鎮韌性（防空）演習」擴大規模，模擬導彈襲擊及斷電情境。此外，持續推動「四支和平支柱」：防衛自主、經濟韌性、民主夥伴及對話溝通，尋求與中國在非軍事領域的緩衝。

潛在風險與未來展望：避免「熱戰」的關鍵

2024年10月14日解放軍「聯合利劍-2024B」演習概況 圖：國防部提供

當前台灣周邊軍事情勢，風險主要來自「誤判升級」。中國灰色地帶行動雖未達戰爭門檻，但頻繁穿越中線及航艦出擊，可能引發意外碰撞。美國華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War，ISW）分析顯示，中國正朝「冷啟動」態勢發展，即快速轉化演習為實戰，2025年聯合利劍演習已壓縮至數小時內啟動。若中國控制台灣，將重塑區域平衡，美軍需穿越第二島鏈，成本倍增。

未來展望，戰爭概率雖不高（歐洲智庫估計短期內低於20%），但中國「最大壓力談判」策略將持續。台灣需深化推動「印太經濟框架」（IPEF），以經濟綁定安全。國際社會應透過聯合國或東盟平台，促成台海對話機制，避免軍事化惡性循環。

結論：和平穩定需集體智慧

有中國專家分析認為，解放軍試圖透過升級應對手段的方式，反制他國艦艇、軍機到中國周邊實施的「挑釁行為」。圖為解放軍艦示意圖。 圖：翻攝自 騰訊網 墨寫東瀛話春秋

中國海軍遼寧號編隊及百艘船隻部署，標誌台灣周邊軍事情勢進入新高峰，威脅不僅是軍事，更是戰略心理層面的包圍。台灣雖面臨不對稱劣勢，但透過現代化改革及國際合作，築起堅實防線。最終，和平穩定仰賴各方克制：中國應回歸外交，台灣強化韌性，美日提供支持。唯有透過對話化解分歧，印太地區才能避免「第四次台海危機」。

