楊宏基觀點》「狼來了」的警示 從突破中線到平均每日10架越線挑釁
[Newtalk新聞] 在伊索寓言中，「狼來了」的故事廣為人知。一個牧童為了取樂，反覆大喊「狼來了」，村民們一次次趕來救援，卻發現是假警報。久而久之，村民們習以為常，不再相信他的呼喊。當真正的狼群來襲時，牧童的求救聲無人理會，導致羊群被狼吞噬。這則寓言不僅是兒童教育的經典，更是對人類心理慣性的深刻警示。在現實世界中，這種「習以為常」的現象往往以更隱蔽的形式出現，如「溫水煮青蛙」的比喻：一隻青蛙置於溫水中，水溫緩慢升高，青蛙逐漸適應而不覺危險，最終被煮熟而亡。這種漸進式的麻痺，結合心防鬆懈的後果，在地緣政治與國家安全領域尤為可怕。以2025年國防部公布的「解放軍臺海周邊海、空域動態」數據為例，我們可以看到這種現象的真實寫照：解放軍的軍事活動已成為日常，台灣社會逐漸習以為常，媒體與公眾的關注度降至冰點。這不僅是「狼來了」的現代版，更是溫水煮青蛙效應的活生生體現，其可怕之處在於潛在的國家安全危機、社會心理崩潰與長期戰略劣勢。
首先，讓我們從數據入手，剖析這一現象的具體表現。根據國防部公告的2025年數據，該年解放軍在臺海周邊的軍事動態呈現出高度頻繁且持續的態勢。全年偵測到的飛行器（機）總數達5449架，平均每月約454架，若按365天計算，平均每日約15架次。這包括戰機、偵察機等，頻繁出現在台灣周邊空域。其中，越過海峽中線或延伸線（越線）的次數達3763次，平均每月約314次，顯示出明顯的挑釁意圖。軍艦（艦）總數2633艘，平均每月約219艘；公務船（包括海警船等）294艘，雖數量較少，但集中在上半年，顯示季節性活動高峰；空飄氣球（氣球）71枚，主要發生在年初，雖數量有限，但象徵性強烈，可能測試台灣防空反應。這些數據並非突發事件，而是每日例行公告：國防部網站每天發布「國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處」的標準回應，卻如石沉大海。國防部「例行公事」，媒體也鮮少報導，反映出公眾將這些「動態」視為背景噪音，這暴露問題的核心：當威脅成為常態，警覺心便逐漸消磨。
這種習以為常的形成，正是溫水煮青蛙效應的典型過程。起初，解放軍的軍事活動或許會引發媒體關注、社會討論，甚至國際注意。例如，2020年代初的幾次大規模軍演，曾讓台灣社會高度緊張，政府呼籲加強防備，公眾也積極參與防災演習。但隨著時間推移，這些活動從「偶發」轉為「日常」：每月數百架次的飛機、數百艘次的艦艇，宛如天氣預報般成為一般訊息。公眾的心理適應機制啟動，人們開始將其視為「正常」，就像青蛙在溫水中逐漸放鬆。心理學上，這稱為「習慣化」（habituation），即對重複刺激的反應逐漸減弱。台灣社會的表現尤為明顯：媒體報導從詳細分析轉為簡短提及，最終幾乎消失；社交媒體上，相關話題的熱度驟降；甚至連國防部自身的公告，都淪為形式主義的例行公事。這種轉變看似無害，實則隱藏巨大風險。當威脅不再被視為「威脅」，心防鬆懈便悄然發生，人們的危機意識淡化，轉而專注於日常生活，如經濟壓力、民生議題。這正是「狼來了」的精髓：反覆的假警報（或低強度威脅）讓真實危機來臨時，無人準備。
心防鬆懈的可怕之處，首先體現在國家安全層面。台灣位處地緣政治熱點，面對解放軍的灰色地帶作戰（gray zone operations），如頻繁越線、氣球偵察等，這些非戰爭狀態下的動作旨在消耗台灣防禦資源、測試反應速度。數據顯示，2025年上半年（1-6月）飛行器總數達2754架，越線1859次，下半年雖略降，但仍維持高位。這意味著台灣空軍、海軍每日需出動監控，導致裝備疲勞、人員壓力增大。長期下來，若社會習以為常，政府可能難以維持高額國防預算的支持。想像一下，當真正衝突爆發時（如大規模封鎖或登陸演習），公眾若已麻木，動員將面臨阻力。歷史上，二戰前英國的「綏靖政策」（Appeasement）便是類似例子：面對納粹德國的逐步擴張，英國首相張伯倫（Arthur Neville Chamberlain）一再退讓，認為希特勒的行動是「有限的」，結果導致戰爭爆發時，英國措手不及。台灣若繼續溫水煮青蛙，恐重蹈覆轍：心防鬆懈不僅削弱軍事準備，還可能導致盟友（如美國）質疑台灣的自衛決心，進而影響國際援助。
其次，從社會心理角度，心防鬆懈會引發集體麻痺，放大內部分裂。台灣社會多元，政治立場分歧明顯。當解放軍活動成為「背景」，部分民眾可能轉向懷疑政府「製造恐慌」，或相信對岸的宣傳，認為這些動態是「和平示威」。數據中，全年空飄氣球僅71枚，但均一解釋為氣象探測的「無害」，卻從不提情報蒐集的可能。心理學研究顯示，長期暴露於低強度壓力下，人們易產生「認知失調」（cognitive dissonance），即為了減輕不安，而理性化威脅的存在。例如，公務船294艘的活動，忽略視為「漁業糾紛」，而非戰略包圍的前兆。這導致社會凝聚力下降：年輕一代可能對國防漠不關心，專注於就業、娛樂；中老年層則因疲於應對經濟壓力，而忽略潛在危機。疫情期間的經驗可資借鏡：起初人人戴口罩、保持距離，但隨著時間推移，許多人鬆懈防疫，導致後續波及。更可怕的是，這種鬆懈可能被敵方利用，透過資訊戰放大內部分歧。2025年的數據雖未顯示劇增，但持續性本身就是武器：當「狼來了」喊得太多，人們不再相信狼的存在，結果狼群來襲時，社會將陷入混亂。
經濟層面的可怕後果也不容忽視。台灣經濟高度依賴海運與科技出口，臺海穩定是前提。解放軍的艦艇2633艘次活動，雖未直接衝突，但已可能影響漁民作業、航線安全。習以為常下，企業可能低估風險，繼續投資敏感產業，而未分散供應鏈。回顧2022年俄烏戰爭，歐洲國家因長期依賴俄羅斯能源，而習以為常忽略地緣風險，戰爭爆發後能源危機導致經濟衰退。台灣若心防鬆懈，類似情景可能上演：股市波動、投資外流、人才流失。數據顯示，11、12月的飛行器活動雖較低（402＋486＝888架），但其中還包括全年單日最大動員量130架，顯示威脅未減。若公眾視為常態，政府難以推動經濟防禦措施，如備援能源或產業轉型，最終經濟崩潰將放大軍事失敗。
此外，從國際視野看，這種現象的可怕在於它助長侵略者的膽量。解放軍的動作如溫水般漸進，從「慈母守中線」的偶爾越線到每日巡弋，當對方察覺台灣社會鬆懈時，可能加速升級。例如，珍珠港事件前，日本帝國的太平洋擴張被美國低估，結果導致突襲。台灣數據中，越線3763次的累積效應，正是這種漸進侵蝕。若心防鬆懈蔓延，國際社會也可能習以為常，將臺海視為「區域問題」，減弱介入意願。這不僅威脅台灣，還可能重塑亞太秩序，影響全球供應鏈。
總之，「狼來了」的寓言在2025年臺海數據中重現：解放軍的日常動態如溫水，煮沸台灣的警覺心。習以為常導致心防鬆懈，其可怕之處在於多維度危機：軍事失守、社會分裂、經濟崩潰與國際孤立。為避免悲劇，我們需重振警惕：政府應創新公告方式，提升公眾參與；媒體需深度報導，喚醒意識；個人則應培養危機感，參與國防教育。只有跳出溫水，台灣才能避開青蛙的命運，面對狼群時從容應對。這不僅是國家安全的需要，更是生存智慧的體現。
