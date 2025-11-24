楊宏基觀點》真的不演了！美開口要台灣「實質貢獻」 該怎麼辦…
[Newtalk新聞] 美國國會美中經濟與安全審查委員會（USCC）2025年度報告中，副主席薛瑞福（Randall Schriver）提出：國會應指示國務院與台灣合作，啟動一項特殊的外國軍事銷售（Foreign Military Sales, FMS）案件，以「非武器性支援服務」名義，讓台灣得以資助美國在菲律賓呂宋島北部之軍事基礎設施建設。此提案跳脫傳統軍售思維，將台灣從單純的武器採購國，轉型為印太嚇阻架構的實質貢獻者。筆者擬從台灣視角出發，分析FMS的地緣戰略意涵與法律與財務機制，以及台灣社會、政黨、軍方與決策圈在2025-2026年間最可能出現的反應路徑與最終決策模式。
地緣戰略意涵：從「台灣防禦」到「區域嚇阻前推」 生存時間的關鍵變數
呂宋島北部（特別是卡加延省與巴丹群島）與台灣最短直線距離不到200公里，與巴士海峽入口更僅100餘公里。若美軍在此完成跑道延長、油彈庫擴建與後勤維修中心升級，將產生三大結構性效應：
1.將美軍高價值火力投射節點前推至台灣本島外250公里內，大幅壓縮解放軍反介入／區域拒止（A2/AD）作戰半徑。
2.與台灣東部佳山、花蓮空軍基地及蘇澳海軍基地形成「三角立體火網」，使解放軍南海艦隊北上或北海艦隊南下必須穿越雙重火力區。
3.迫使中國必須在更遠的第二島鏈（關島-北馬里亞納）即開始分散資源，降低其對第一島鏈的壓倒性優勢。
此布局本質上是將「台灣防禦」外移為「菲律賓-台灣聯合防禦帶」，符合2022年美國國防戰略「分散式作戰」（Distributed Operations）與2024年《太平洋嚇阻倡議》（PDI）之核心精神。
不過，呂宋島北部只是最敏感、最具象徵意義的例子。美國真正想要的，是把台灣的錢變成整個第一島鏈後勤網的「補缺資金」，讓美軍在開戰初期就能把物資、火力、維修節點前推到距離台灣200-600公里範圍。對台灣來說，這確實能大幅提升生存率，能將開戰初期的生存時間從「最長14天」延長至「最長30-45天」，讓美軍能在72小時內建立有效火力投射，台灣就有機會撐過首波飽和攻擊。這可能就是台灣願意考慮付款的關鍵。
法律與財務機制：一張「用途不透明的支票」
FMS傳統上僅限於武器系統與相關訓練，然美國法典第22篇第2794條對「防禦服務」（defense services）定義極為廣泛，已包含工程、後勤與基礎設施支援。實務上已有先例：
※ 2018-2022年間，沙烏地阿拉伯透過FMS支付美國在約旦建設空軍基地費用。
※ 日本與韓國長期以「特別協定」（SMA）名義分擔駐軍設施改善費用，本質上亦屬類似機制。
薛瑞福提案的創新之處在於將此模式擴及「無駐軍之盟友」，並以台灣作為首例。可能的財務流程為：
※ 美國國務院政治軍事局開立一項代號為「印太後勤強化計畫」的FMS案件（LOA）。
※ 台灣以「第三方資助」方式支付特定金額。
※ 美國國會在後續對台軍售審議時，將此支出列入「盟邦貢獻」（allied contribution）評分，作為政治加分項。
重點在於：美國開出的FMS案件可以完全不寫「呂宋島」，只寫「印太後勤強化計畫2026-2030」。台灣簽字付款後，錢進入美國國防部一般帳戶，之後花在哪裡、多少比例，台灣沒有否決權，也不會公開。對台灣民眾來說，這是一張「用途不明的支票」。此機制雖符合FMS既有規範，卻在台灣內部被形容為「簽了才知道錢花去哪裡」，成為後續政治爭議的核心。
台灣輿論反應：冤大頭＋提款機＝三種可能劇本
無論執政黨為何，此提案在台灣都將面臨「為何用台灣納稅人的錢去蓋他國基地？」的質疑。一旦方案成真，台灣社會與政壇會在幾個小時內把複雜的戰略提案簡化成最通俗的兩句話：「美國把台灣當冤大頭！」、「台灣又變成美國的印太提款機！」可以預想的：社群媒體負面聲量瞬間破90%，熱門標籤：#台灣ATM、#美國蓋基地台灣買單；接著，朝野攻防陷入僵局，全台社會撕裂。
而面對美國老大哥伸出手與台灣民意喧鬧，執政者可能衍生出三種可能劇本：
1.低調付錢、死不承認：由美國主導成立「印太基礎設施強化信託基金」，包括台灣在內多國參與，每年固定提撥金額交付該基金使用；台灣部份永遠只說「不指定用途援外捐款」，沒有細目也沒有確切數字。
2.換個名目、轉彎給錢：美國透過類似2024年美烏「以產能換軍援」模式，讓台灣提供軍品零組件、晶片等產能，「折抵」援外金額。
3.接受原案、要錢給錢：區域緊張情勢急劇翻轉，中國實質海峽封鎖，民意徹底翻轉成「不計代價都要保美國介入」。
終極目標：爭取最大戰略空間與生存時間
薛瑞福建議的本質，是在美國國會對外軍援日益疲軟的背景下，尋求將台灣納入「準盟邦負擔分擔」體系的突破性嘗試。其戰略意義在於把台灣從「被動受援者」轉為「主動貢獻者」，從而為未來爭取更高端、更敏感之軍事裝備奠定「政治基礎」。然而，直接以台灣名義資助他國基地建設的政治風險過高，最終可能引爆巨大爭議，可能必須透過多邊化迂迴方式，達成「實質貢獻」與「嚇阻前推」的雙重目標，為台灣爭取最大的戰略空間與生存時間，不能僅看表面金額。
更多Newtalk新聞報導
楊宏基觀點》2023火箭軍案餘燼未熄！反腐「同心圓」延燒進校園 還有下一步…
不要28條計畫！烏克蘭及其歐洲盟友「反提案」 要求美國提供類北約保障
其他人也在看
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 4 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 2 小時前
19歲妻3年連生3胎！牙醫炫耀文遭砲轟 婦科醫：滿滿的不適感
晚婚、晚育成為主流，日前一名牙醫在網路炫耀，其妻19歲起在三年內連生三胎，現為三寶媽，該牙醫並自豪「妻子22歲生三胎，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」此說法引發網友憤怒，批評其妻短時間內生三胎，不利妻子健康。婦產科醫師烏恩慈也直呼，「第一時間看到此文，也是滿滿的不適感。」美國婦產科醫學會建議，兩胎間最好間隔18 個月，最短不要短於6個月。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 2 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 6 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
樂天桃猿年年有大咖出走！自由球員「逃走率」已突破六成
體育中心／綜合報導台鋼雄鷹以5年總值新台幣6,600萬元合約成功網羅黃子鵬後，這已經是桃猿隊隊史（含前身）流失的第4位自由球員，出走率來到6成67。FTV Sports ・ 2 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 22 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 20 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 4 小時前