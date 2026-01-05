楊宏基觀點》示範？警告？美軍教科書等級「斬首行動」 台灣恐怕不是旁觀者而是劇中人
[Newtalk新聞] 美東時間1月2日晚間10時46分，美國發動的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）成功捕獲委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，這一操作被視為現代斬首行動（decapitation strike）的教科書級範例。從諸多媒體片斷報導中可知，行動涉及美國中情局（CIA）從2025年8月起對馬杜洛的全面監控，包括其行蹤、飲食、著裝與寵物，甚至複製其住所進行反覆演練；傳言美國發動電子戰癱瘓委國防空系統，反輻射導彈摧毀雷達，讓超過150架飛機（包括F-22、F-35、F/A-18E/F、EA-18G電戰機、E-2空中預警機、B-1B轟炸機）如入無人之境；執行的美軍特種作戰三角洲部隊（Delta force）由「暗夜潛行者」（Night Stalkers）直升機運送，僅用3分鐘清除障礙、5分鐘完成拘捕，將馬杜洛夫婦轉移至「硫磺島號（USS Iwo Jima，LHD-7）」兩棲突擊艦，最終送往紐約受審。這種從情報蒐集到快速執行、再到提取的閉環流程，為全球軍事力量提供了精準、高效的示範。這不僅是軍事技術展示，更可能被中國人民解放軍視為對台海情勢的借鏡，讓台灣從「旁觀者」轉變為「劇中人」，直接面對類似威脅。
中國對台灣斬首行動的能力分析
中國外交部雖強烈譴責美國行動為「霸權行為」，違反國際法，並表達對拉美穩定的擔憂。但中國媒體與社交平台上，許多討論將美軍的精準打擊與台海情勢相比。事實上，解放軍早已發展「斬首」概念，視其為快速癱瘓敵方領導、避免長期戰爭的手段。美國此次行動中揭示的「長期情報監控」、「電子壓制」與「特種突襲」等成功元素，與解放軍現代化路徑高度契合。
首先，情報深度是關鍵。美國CIA的監控模式，可能讓解放軍反思其對台灣的滲透。證之先前諸多資訊，譬如2026年1月，民進黨立委沈伯洋遭中國官媒在社群平台公開散布其居住與工作地點衛星影像一事，類似美國監控馬杜洛的既視感，中國用影像恫嚇「台獨」人士，顯示其衛星與網路滲透可精準鎖定特定目標。此外，2015年就被揭露在中國內蒙古的「朱日和基地」有「模擬」台灣總統府的建築；2025年日本《產經新聞》更報導：解放軍在「朱日和基地」模擬總統府的附近新建模擬外交部、司法院、後指部的建築物，且模擬的司法院和總統府間還蓋了一條全長280公尺的地道連結，解放軍在模擬設施中進行訓練，這與美國複製馬杜洛住所類似，目的都在提升部隊識別操作精準度。
其次，電子與空中優勢。美國先癱瘓委國防空，讓戰機得以自由行動，這可能啟發解放軍的A2/AD（反介入/區域拒止）策略。雖然當所有人聚焦「關鍵5分鐘」時，其實不應該忘記：美國事實上自2025年8月即開始在加勒比海南部進行軍事集結，期間藉口攻擊運毒船、毒品基地，掌握地面防衛守備力量分布。2025年12月29-31日的「正義使命2025」（Justice Mission 2025）演習中，解放軍模擬封鎖台灣港口與能源進口，單日最高有8艘海警船、17艘艦艇、130架戰機與火箭部隊，強調聯合火力與電子戰；解放軍的東風系列導彈、殲-20隱形戰機與無人機群，或可形成類似美國的空中壓制，癱瘓台灣防空系統，讓特種部隊突入。
最後，特種執行與提取。三角洲部隊的快速突襲，可能讓解放軍思考其特種部隊的角色，包括滲透台灣、引導火力、奪取關鍵目標或刺殺領導人。先前小艇直闖淡水河、中火岸邊等，或許是某種測試行動；解放軍近年大力擴張的075型兩棲突擊艦，更可能搭配直升機支持機降或兩棲突襲台北。美國行動的「活捉」模式，可能讓解放軍考慮類似的擒捕以崩潰抵抗意志。
台灣作為「劇中人」的風險
台灣不是旁觀者，而是中國的目標！台海情勢中，台灣面臨的「斬首」威脅遠超委內瑞拉，因為中國視台灣為「核心利益」，且地理鄰近便於行動。剛結束的「正義使命2025」演習不僅封鎖台灣，還模擬第一擊隔離海空港口、針對領導機構的火力覆蓋。這與美國行動的「關鍵5分鐘」相似，目標都在快速癱瘓指揮體系，迫使台灣屈服。
風險在於解放軍的情報能力。中國透過網路攻擊、衛星監控甚至間諜滲透，鎖定台灣關鍵人物，如沈伯洋事件所示，讓「斬首」更直接、有效，導致領導真空、士氣崩潰、大規模混亂。
台灣對斬首行動的防禦策略
台灣其實也不是完全沒有優勢，比方天候、地形，事實上並不利於閃電「斬首行動」的執行。台海冬夏風向、雨量等天候因素，使跨海或長時間海上部署不易；而台北政經中心為盆地地形，對於突襲部隊形成第一道障礙，限制其接近動線；此外，2025年瑞士信貸就曾評比台灣防空密度，僅次於以色列，高居全球第二，要想靠電子戰癱瘓防空網，恐怕也不是件容易的事。作為「劇中人」，台灣需自力強化防禦，轉化威脅為機會。
只是，所有的準備都是為了「以防萬一」，台灣應該要提升組織韌性與領導連續性。哈佛大學研究，斬首行動能提升攻擊方勝利機會，並減少暴力強度與攻擊頻率，但終止戰爭的成功率卻低於25%，其中包括「復仇意識」、內部混亂等演變。在群龍無首的狀況下，部隊指揮權是否能有效轉移發揮作用？民心社會能否安定？這些恐怕更是應該在「小橘書」當中專章說明。
