楊宏基觀點》美國「黃金艦隊」計畫對軍力、時程、數量與費用對海上霸權影響評析

[Newtalk新聞] 美國海軍近年來面臨艦隊老化、數量不足及中國海軍快速擴張的挑戰，為維持全球海上霸權，於2025年12月推出「黃金艦隊」（Golden Fleet）計畫。此計畫以川普級（Trump-class）戰列艦、基於傳奇級（Legend-class）的FF(X)護衛艦及勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦為核心，旨在重振美國造船業、填補小型水面艦艇缺口，並強化遠洋作戰能力。該計畫由川普政府推動，強調使用全美工人與零部件建造，融入AI控制、先進武器如電磁軌砲（railguns）、雷射武器及高超音速導彈，象徵美國海軍向「未來戰爭」轉型的野心。本文將論述該計畫之軍力、時程、數量與費用，並評析其是否有助美國維持海上霸權，同時與中國055型驅逐艦、054A型護衛艦及052D型驅逐艦進行比較。分析顯示，黃金艦隊雖能提升美國海軍質性優勢，但受限於時程延遲、費用高昂及生產速度緩慢，短期內難以逆轉中國數量優勢，長期則需視執行成效而定。

黃金艦隊計畫之軍力分析

雖然「川普級」導彈戰艦預計整合大量成熟武器系統，避免製造週期遭到延誤，但仍有外媒對美國是否具有建造大型艦艇的能力表示懷疑。圖為「川普級」首艘艦艇「無畏號」想像圖。 圖：翻攝自 環球網

黃金艦隊的核心在於三類艦艇的整合與升級。首先，川普級戰列艦為全新設計，定位為「現代化戰列艦」，排水量預估超過2萬噸，配備112至128個垂直發射系統（VLS）單元，能發射高超音速導彈、標準導彈（SM系列）及反艦導彈。該級艦高度依賴AI控制系統，實現自動化火力分配與決策，同時整合電磁軌砲與雷射防禦系統，提升對敵艦隊的遠距打擊能力。據報導，川普級將成為美國海軍的「旗艦級」單位，用於高強度衝突，如印太地區的航母打擊群護衛。其次，FF(X)護衛艦基於海岸警衛隊的傳奇級國家安全巡邏艦（Legend-class NSC）設計，排水量約4,000至4,500噸，長418英尺，最高航速28節。相較原傳奇級的巡邏任務，FF(X)升級為多功能護衛艦，但不包含內建垂直發射系統（VLS），而是配備57mm Bofors艦砲、20mm CIWS、.50機槍及艦載直升機，專注近海防禦、反潛作戰及常規任務，用以取代取消的星座級（Constellation-class）護衛艦計畫。此設計選擇強調成本控制與快速部署，避免複雜的VLS整合導致延遲，但也限制其火力密度。 最後，勃克級驅逐艦為計畫的骨幹，現有Flight Ⅲ版本排水量9,700噸，配備96個VLS單元，具備Aegis作戰系統，可攔截彈道導彈。黃金艦隊將繼續生產勃克級，並升級其雷達與電子戰系統，使其與川普級及FF(X)形成互補。

整體軍力而言，黃金艦隊強調質性躍升：川普級的AI與先進武器提供「非對稱優勢」，FF(X)的低成本設計填補中低端任務缺口，但缺乏VLS使其在高強度衝突中更依賴勃克級支援。勃克級則維持中堅力量。預估該計畫將提升美國海軍的遠洋投射能力，特別在反艦、反導及電子戰領域，強化對中國海軍的威懾，但FF(X)的武裝限制可能影響整體火力平衡。

時程、數量與費用評估

美國新FF(X)護衛艦選定海岸警衛隊的傳奇級國家安全巡邏艦（Legend-class NSC）設計。 圖：翻攝US NAVY

黃金艦隊的時程設定積極但充滿挑戰。川普級首兩艘預計2028年前完工，首批FF(X)亦於2028年交付，由維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）的HII公司建造。 勃克級繼續生產，目標每年1-2艘。整體計畫分階段：2026-2028年為設計與原型建造，2029-2035年進入批量生產，預計到2040年建成50-70艘新艦，包括10艘川普級、30艘FF(X)及20艘勃克級升級版。然而，美國造船業面臨勞工短缺與供應鏈問題，時程可能延遲，如星座級已因設計缺陷取消。 FF(X)採用傳奇級成熟船體，有助加速建造，但排除VLS等複雜系統亦是為降低延遲風險。

數量方面，黃金艦隊旨在將美國海軍水面艦艇總數從現有約290艘增至350艘以上，重點補充護衛艦與大型驅逐艦。川普級限量生產（初步2艘，擴充至10艘），FF(X)為主力（目標30-40艘），勃克級維持現有70餘艘並新增20艘。但相較中國海軍年產3-5艘驅逐艦/護衛艦的速度，美國生產率僅1.6艘/年，數量擴張緩慢。費用是最大隱憂。川普級單艘造價估計20-30億美元，融入高科技武器導致成本飆升；FF(X)較低，約8-10億美元/艘，受益於傳奇級成熟設計且無VLS整合；勃克級Flight Ⅲ約18億美元/艘。整體計畫預算達500-800億美元，需國會撥款，但美國國債高企與通脹壓力，可能導致計畫縮水。專家質疑其經濟性，特別在川普級的「巨艦」概念是否值得投資，而FF(X)的簡化設計有助控制費用。

與中國055、054A及052D之比較

中國解放軍海軍055型飛彈驅逐艦「延安號（舷號106）」 圖：翻攝陸網/環球網

為評析黃金艦隊對海上霸權之影響，需與中國人民解放軍海軍（PLAN）主力艦艇比較。中國055型（Renhai-class）為萬噸級驅逐艦，排水量12,000噸，112個VLS單元，配備鷹擊-18反艦導彈、紅旗-9防空導彈及雙面相控陣雷達，具備強大反艦與反導能力。相較美國勃克級（96 VLS），055型在火力密度與雷達孔徑上略勝，特別適合艦隊防空與遠洋打擊，已服役8艘，計劃總數達16-24艘。 川普級雖排水量更大、武器更先進（如高超音速導彈），但055型的生產速度更快（年產2-3艘），數量優勢明顯。

中國052D型（Luyang Ⅲ-class）驅逐艦排水量7,000噸，64個VLS單元，專注多任務作戰，包括反潛與電子戰，已服役25艘以上，年產3艘。與勃克級比較，052D在VLS數量較少（64 vs. 96），但成本低（約5-7億美元/艘），允許中國快速擴張艦隊。黃金艦隊的勃克級升級版可透過Aegis系統維持質性優勢，但052D的數量（預計達40艘）可能在區域衝突中形成「飽和攻擊」威脅。

054A型（Jiangkai Ⅱ-class）護衛艦排水量4,000噸，32個VLS單元，專注近海防禦與反潛，已服役30餘艘，年產2-3艘。與FF(X)比較，054A更成熟、成本僅3-4億美元/艘，配備YJ-83反艦導彈及拖曳聲納，適合南海等淺水作戰。FF(X)雖基於傳奇級的耐用船體，航速與續航力相當（28節，跨洋能力），但缺乏VLS，火力主要依賴艦砲與直升機，質性劣於054A。然而，中國054A的數量優勢（計劃達50艘）使美國在低端任務上處於劣勢。

總體比較，美國艦艇在科技與整合度上領先（如Aegis與AI），但中國強調「量產化」，艦隊總數已達370艘（含潛艦），超越美國的290艘。中國年產艦艇排水量達10萬噸，遠高於美國的5萬噸，凸顯生產效率差距。FF(X)無VLS設計進一步放大此差距，在與054A的近海對抗中可能需更多勃克級支援。

「黃金艦隊」是否有助美國維持海上霸權？

美國海軍多艦種配置運作。圖為航艦打擊群。 圖：翻攝自 騰訊網 地球村的故事(資料照)

黃金艦隊計畫確實有助美國維持海上霸權，但效果有限且需長期觀察。在軍力上，川普級與FF(X)的引入可強化美國在印太地區的「分散式殺傷」（Distributed Lethality）策略，透過高科技武器對抗中國的反介入/區域拒止（A2/AD）能力，但FF(X)無VLS限制其在火力密集戰中的角色，轉為輔助巡邏與反潛。時程上，2028年首艦交付可快速填補缺口，特別FF(X)的簡化設計有助於數量擴張。費用雖高，但若成功重振造船業，可創造就業並降低長期依賴外國技術的風險。

然而，挑戰顯著。首先，時程延遲風險高：美國海軍近年計畫如福特級航艦已超支延期，黃金艦隊可能重蹈覆轍。其次，數量不足以逆轉中國優勢：中國海軍到2030年預計達400艘艦艇，而美國需至2040年方達標。費用問題更嚴峻，800億美元預算在財政赤字下難獲支持，可能導致計畫縮減為象徵性項目。與中國比較，055/052D/054A的快速部署已改變力量平衡，美國需依賴盟友（如AUKUS）補充，FF(X)的武裝簡化可能削弱低階威懾。

政治層面，黃金艦隊帶有川普個人色彩（如命名Trump-class），可能引發國內分歧，影響持續性。若計畫成功，美國可維持質性霸權；若失敗，則加速海上優勢流失。總體而言，該計畫有助鞏固霸權，但非萬靈丹，需搭配外交與科技創新，方能有效應對中國挑戰。

綜合結論：黃金艦隊象徵美國海軍復興，但軍力提升受限於時程與費用，與中國艦艇比較顯示數量與部分質性差距。美國須加速執行，否則海上霸權將面臨嚴峻考驗。

