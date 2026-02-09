楊宏基觀點》補票失敗？！中共人大會議「未處理」張又俠、劉振立：政局異常的權鬥信號
[Newtalk新聞] 2026年1月24日，中共官方突然宣布中央軍委副主席張又俠與軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，被立案審查。此消息震動海內外，因為張又俠不僅是習近平親信、紅二代軍方實權人物，還是習軍改的重要支柱；劉振立則是軍中核心將領，負責作戰指揮。短短數日後，2月2日，人大常委會委員長會議決定於2月4日召開臨時會議，審議「全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告」。外界普遍預期，這是為罷免張、劉的國家軍委職務及全國人大代表資格而「加塞」召開的緊急會議。然而，會議結果僅終止周新民、羅琦、劉倉理三名軍工系統代表的資格，張又俠與劉振立的名字絲毫未提，兩人至今仍保留全國人大代表身份，隸屬解放軍和武警代表團。這一出人意料的「未涉及」結果，暴露中共政局的深層異常，遠超表面程序問題，折射出權力博弈的激烈與習近平權威的潛在動搖。筆者將從程序、權鬥、軍方態勢及廣泛影響四個維度，分析這一不尋常現象的深意。
首先，從程序層面看，這次會議的召開與結果本身就充滿違常。中共全國人大常委會會議通常每兩個月舉行一次，多在雙月下旬，為期約一周；若有特殊需求，可經委員長會議臨時召開。但2月4日的會議僅一天，且打破慣例「加插」於常規日程前夕，原本被視為針對張、劉落馬的「補票」行動。根據中共《全國人民代表大會組織法》和《全國人民代表大會常務委員會組織法》，全國人大代表涉嫌違法時，其資格需經人大審查委員會審議後，由常委會決定是否終止；同時，國家中央軍委副主席及委員的任免，也需在全國人大閉會期間由常委會決定。張、劉落馬後僅10天，人大就緊急開會，卻避談核心人物，只處理三名已「消失」許久的軍工高管，這明顯不符合邏輯。若無張、劉議題，此次會議缺乏必要性，因為2月底本就有例行會議為3月兩會準備。知情人士透露，軍方曾向人大提交罷免張、劉資格的議案，但最終未被納入議程，這暗示內部阻力阻礙程序推進。這種「虎頭蛇尾」的處理，不僅違背中共一貫的「快刀斬亂麻」風格，還暴露決策混亂：落馬公告已出，調查剛啟動，卻未及時剝奪代表資格，導致張、劉在法律上仍享有豁免權，調查程序難以合法推進。這在中共歷史上罕見，類似於2013年薄熙來案或2014年周永康案，落馬後迅速被免職，鮮有拖延。
其次，這一不尋常反映中共高層權鬥的激烈與習近平的「補票」失敗。張又俠落馬本身就非簡單反腐，而是習近平疑心病加劇的產物。張出身軍方世家，其父張宗遜與習父習仲勛有戰友情誼；張本人助習掌控軍權，歷經多輪清洗倖存，被視為「鐵桿親信」。劉振立則是張的「嫡系」，兩人落馬被指為習近平清除軍中潛在威脅的「政變式」行動。但落馬公告僅由軍委紀委發布，未經政治局或全會追認，這已違反黨內程序。1月底的政治局會議本可「補票」，卻隻字未提張、劉；如今人大會議又成第二次機會，卻再度落空。分析人士指出，這表明習近平試圖為抓捕行動「合法化」，但遭遇阻礙。專家認為，張又俠代表軍方、太子黨與元老勢力，習的清洗觸動這些集團的底線，導致「激烈對抗」。趙樂際主導的人大常委會，可能在會議中「軟抵抗」，拒絕將張、劉議案上桌。有觀點指出，在中共框架下，未經人大批准，落馬案件無法推進，這或許是權鬥的「軟刀子」。這種「補票失敗」並非孤例，類比太平天國「天京事變」，內鬥雖未即刻崩盤，但已種下瓦解種子。習近平的權力看似絕對，實則依賴恐懼黏合，一旦親信倒台，疑慮如病毒般擴散，政治局勢更趨不穩。
第三，從軍方態勢看，這次「未涉及」凸顯軍隊內部的消極與分裂。落馬後，《解放軍報》連發三文抨擊張、劉為「攔路虎」，強調「隨時準備打仗」，但軍方並未公開表態支持習的清洗。專家指出，習的疑心病已到極端，軍委七人僅剩習與張升民（張又俠舊部），軍隊被掏空，非制度化而是政治清洗。有評論分析，被免的三人調查已定性，而張、劉調查初啟，問題未明，但這無法解釋為何不一併處理。更有爆料稱，抓捕涉嫌違法，未獲政治局背書，軍方普遍不滿習的「先斬後奏」。台灣情治單位分析，張、劉生命已「終結」，但會議避談或許因軍中阻力，習無法強推。這不尋常還體現在軍隊士氣：高層人心惶惶，互不信任，指揮鏈斷裂。有質疑聲音認為，張落馬或與委內瑞拉軍售失敗有關，但更深層是習對軍權的恐慌。若軍方「軟抵抗」持續，習的軍改成果恐化為泡影，台海局勢也因軍內混亂而趨緩。
最後，這一異常的廣泛影響，預示中共政局的系統性危機。程序失序、權鬥加劇、軍方分裂，共同指向習權威的潛在衰落。有研究中國政情學者指出，張、劉落馬後官方網站仍保留其職務資訊，新聞未刪，這是「始亂終棄」的失序體現。國際視角下，這或許削弱中共對外威懾：軍委殘缺，習邀川普、普丁訪華「撐場面」，更是暴露「內虛」。軍中猜忌令習難發動戰爭，台灣可能暫獲喘息。但長期看，這加速中共自我吞噬：反腐成清洗，忠誠取代能力，政權外強中乾。類比歷史，蘇聯晚期清洗導致軍力虛弱，最終崩潰；中共若繼續此路，內爆風險加劇。
總之，這次「未涉及」絕非小事，而是中共政局異常的冰山一角。它暴露習近平權力運作的脆弱：疑心驅動清洗，卻引發更大阻力。短期內，張、劉案或有逆轉；長期則預示體制危機。
