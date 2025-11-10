楊宏基觀點》解讀福建號入列「時差48小時」 不尋常的低調「有貓膩」？

中國第三艘航艦「福建號（舷號18）」11月5日入列，但官方直至11月7日才發布消息。 圖：翻攝陸媒/央視新聞

[Newtalk新聞] 2025年11月5日，海南三亞某軍港，中國第三艘航艦「福建號（舷號18）」舉行入列授旗儀式，習近平親臨現場。卻直至48小時後的11月7日，才由新華社「官宣」發布。甚至還被「抓包」有些照片可能是預演時拍攝，官媒文宣照片用的還是尚未漆上艦舷號的海試照片；低調近乎詭秘的發布節奏，不僅暴露北京對核心軍事資產的極端謹慎，更折射出中國海軍在「並肩美國」口號背後的系統性挑戰。這艘被譽為「全球第二、亞洲第一」的電磁彈射航母，表面風光，實則蘊藏技術隱憂、戰備空窗與戰略虛張聲勢。筆者將從技術瓶頸、戰備落後、宣傳失據、地緣虛勢與制度性隱憂等五個維度，剖析福建號入列的「負面真相」。

電磁彈射：紙面先進／實戰堪憂

福建號的最大賣點是電磁彈射（EMALS），傳習近平親自登艦「親手按鈕」觀看彈射動子運作。 圖：截取自陸媒CCTV

福建號的最大賣點是電磁彈射（EMALS），宣稱「完全自主研發」，效率達95%，可彈射重達35噸的殲-35。然而，美國同樣採用電磁彈射系統的「福特號（USS Gerald R. Ford，舷號 CVN-78）」，自2017年服役以來，EMALS故障率高達10%以上，2023年仍因「能量儲存模組」失效導致出動率腰斬。中國系統雖避開美方專利，但核心部件如高功率絕緣柵雙極電晶體(IGBT) 模組仍依賴進口或逆向仿製，國產化率存疑。

2025年9月海試中，官方宣稱測試成功，但有傳聞福建號曾因「動子過熱」中斷彈射測試，延誤兩週。新華社報導習近平「親手按鈕」觀看彈射，卻僅提供剪接後的動態畫面，強調「動子運作情形」，未公開完整實彈演示，恐難掩技術不成熟。相比美軍福特號已累積2萬次彈射，福建號至今彈射次數不公開，更有外界推估「不足500次」，實戰可靠性近乎空白。

艦載機空窗：殲-35未成軍／殲-15傳疑慮

中國第三艘航艦「福建號（舷號18）」11月5日入列，官媒秀出「各型」艦載機，卻突顯非完整裝備的狀況。 圖：翻攝陸媒/央視新聞

儀式現場雖展示多張照片，包括殲-35、殲-15T、空警-600等新艦載機，但未能實際展現福建號的電磁彈射特色。三者均未形成完整戰鬥力。殲-35（海軍版FC-31「鶻鷹」）雖於2025年9月完成艦上彈射，但尚未取得適航證書，電子戰系統與WS-19引擎整合延遲，預計2027年才能具備初始作戰能力（IOC）。殲-15T（彈射版）雖改裝前緣縫翼與尾鉤，但機體壽命僅3000小時，遠低於美軍F-35C的8000小時，據傳渦扇-10引擎推力不足，滿油彈藥彈射仍需減重起飛，仍無法擺脫滑跳式甲板升空限制。

目前，無明確官方數據說明福建號可用的成熟艦載機架數，一般推測因殲-35尚未IOC，實際約僅有原始設計搭載50架的4至6成數量，空窗範圍仍大。

宣傳失據：2000人「排排站」照片掩蓋主角福建艦

中國第三艘航艦「福建號（舷號18）」11月5日入列，新華社官宣渲染「2000人軍容壯盛」，卻無法顯示福建艦的能耐。 圖：翻攝陸媒/央視新聞

新華社發布照片：包括授旗與甲板列隊，強調渲染「2000人軍容壯盛」。對比山東艦入列時的高清視頻與多角度航拍，福建號的「形式主義」宣傳暴露三重尷尬：

1.不敢秀：電磁彈射實彈畫面未公開，恐故障曝光；

2.不能秀：艦載機數量不足，無法擺滿甲板；

3.不想秀：三亞軍港泊位緊張，055型驅逐艦未伴艦，難以「群艦效應」。

有軍事專家嘲諷：「兩張照片＝兩艘航艦？山東艦只是來打醬油的（中國網路用語，形容為「路人」或「跑龍套」）。」

地緣虛勢：南海「紙老虎」／台海「遠水」

中國海軍官宣福建號入列，卻僅有尚未漆上艦舷號的海試照片充數。 圖：翻攝「臉書」The Chinese Navy粉絲專頁

福建號未來隸屬南海艦隊，宣稱「掌控第一島鏈」，但實戰投射力有限。有觀點認為，其入列未直接影響台海局勢，而是旨在與美軍在西太平洋爭雄：

1.續航力不足：常規動力，無核反應堆，遠洋部署需油料補給船跟隨，易被美軍潛艦鎖定；

2.防空脆弱：艦載雷達未整合相控陣，需依賴伴隨驅逐艦，遇飽和攻擊（如LRASM）易癱瘓；

3.台海無用：航艦無法進入台灣海峽，彈射戰機需繞道巴士海峽，時效落後陸基飛彈。

在美軍「全球即時打擊」（Prompt Global Strike，PGS）概念下，福建號更像「移動靶場」，而非官宣的「藍水利劍」。

制度性隱憂：保密等於掩耳盜鈴

中共國家主席習近平在福建號飛行甲板與飛行員、航勤人員合影。背景是殲-35戰機。 圖：翻攝新華社

48小時延遲發布，表面是「軍事保密」，實則暴露制度性缺陷：

1.決策遲緩：入列需中央軍委逐級審批，習近平親臨後仍待「政治安全」評估；

2.技術不自信：擔心即時直播故障，影響「強軍形象」；

3.內部不和：海軍與裝備發展部對海試數據爭議，延誤「官宣」。

更深層是軍工腐敗：福建號造價不明，從500億人民幣（約70億美元）到翻倍數額都有人猜測。2023年爆發的「李尚福案」，其中即傳聞李負責軍事裝備採購，包括航艦系統；涉嫌採購環節受賄，影響海軍現代化（如福建號彈射系統）。今年6月，中國《人民報》揭露，中國船舶重工集團（CSIC）江南造船廠，涉嫌電磁彈射系統線圈採購貪腐，高管被查，影響福建號入列驗收，雖傳聞沒有官方證實，但一般相信「無風不起浪」、「事出必有因」。低調發布，或許是為後續「技術驗收」留餘地，避免「豆腐渣工程」曝光。

低調是自卑／高調是虛偽

中國第三艘航艦「福建號（舷號18）」11月5日入列，但官方直至11月7日才發布消息。還有人質疑因岸電及擺設來看，有些照片可能是預演時拍攝。 圖：翻攝「臉書」China Daily粉絲專頁

福建號入列是中國航艦夢的「半成品」：技術半熟、戰備半吊、宣傳半拉。48小時「時差」不是戰略深沉，而是硬傷掩飾；無亮點的影片、照片不是謙虛低調，而是無物可秀。中國海軍距離「並肩美國」尚有20年差距，福建號更像是「政治工程」而非「作戰平台」。在台海與南海，真正的威懾仍是陸基飛彈與潛艦，航艦仍是「面子」而非「裡子」。低調背後，是崛起大國的技術焦慮與制度性自縛。

