楊宏基觀點》解讀福建號入列「時差48小時」 不尋常的低調「有貓膩」？
[Newtalk新聞] 2025年11月5日，海南三亞某軍港，中國第三艘航艦「福建號（舷號18）」舉行入列授旗儀式，習近平親臨現場。卻直至48小時後的11月7日，才由新華社「官宣」發布。甚至還被「抓包」有些照片可能是預演時拍攝，官媒文宣照片用的還是尚未漆上艦舷號的海試照片；低調近乎詭秘的發布節奏，不僅暴露北京對核心軍事資產的極端謹慎，更折射出中國海軍在「並肩美國」口號背後的系統性挑戰。這艘被譽為「全球第二、亞洲第一」的電磁彈射航母，表面風光，實則蘊藏技術隱憂、戰備空窗與戰略虛張聲勢。筆者將從技術瓶頸、戰備落後、宣傳失據、地緣虛勢與制度性隱憂等五個維度，剖析福建號入列的「負面真相」。
電磁彈射：紙面先進／實戰堪憂
福建號的最大賣點是電磁彈射（EMALS），宣稱「完全自主研發」，效率達95%，可彈射重達35噸的殲-35。然而，美國同樣採用電磁彈射系統的「福特號（USS Gerald R. Ford，舷號 CVN-78）」，自2017年服役以來，EMALS故障率高達10%以上，2023年仍因「能量儲存模組」失效導致出動率腰斬。中國系統雖避開美方專利，但核心部件如高功率絕緣柵雙極電晶體(IGBT) 模組仍依賴進口或逆向仿製，國產化率存疑。
2025年9月海試中，官方宣稱測試成功，但有傳聞福建號曾因「動子過熱」中斷彈射測試，延誤兩週。新華社報導習近平「親手按鈕」觀看彈射，卻僅提供剪接後的動態畫面，強調「動子運作情形」，未公開完整實彈演示，恐難掩技術不成熟。相比美軍福特號已累積2萬次彈射，福建號至今彈射次數不公開，更有外界推估「不足500次」，實戰可靠性近乎空白。
艦載機空窗：殲-35未成軍／殲-15傳疑慮
儀式現場雖展示多張照片，包括殲-35、殲-15T、空警-600等新艦載機，但未能實際展現福建號的電磁彈射特色。三者均未形成完整戰鬥力。殲-35（海軍版FC-31「鶻鷹」）雖於2025年9月完成艦上彈射，但尚未取得適航證書，電子戰系統與WS-19引擎整合延遲，預計2027年才能具備初始作戰能力（IOC）。殲-15T（彈射版）雖改裝前緣縫翼與尾鉤，但機體壽命僅3000小時，遠低於美軍F-35C的8000小時，據傳渦扇-10引擎推力不足，滿油彈藥彈射仍需減重起飛，仍無法擺脫滑跳式甲板升空限制。
目前，無明確官方數據說明福建號可用的成熟艦載機架數，一般推測因殲-35尚未IOC，實際約僅有原始設計搭載50架的4至6成數量，空窗範圍仍大。
宣傳失據：2000人「排排站」照片掩蓋主角福建艦
新華社發布照片：包括授旗與甲板列隊，強調渲染「2000人軍容壯盛」。對比山東艦入列時的高清視頻與多角度航拍，福建號的「形式主義」宣傳暴露三重尷尬：
1.不敢秀：電磁彈射實彈畫面未公開，恐故障曝光；
2.不能秀：艦載機數量不足，無法擺滿甲板；
3.不想秀：三亞軍港泊位緊張，055型驅逐艦未伴艦，難以「群艦效應」。
有軍事專家嘲諷：「兩張照片＝兩艘航艦？山東艦只是來打醬油的（中國網路用語，形容為「路人」或「跑龍套」）。」
地緣虛勢：南海「紙老虎」／台海「遠水」
福建號未來隸屬南海艦隊，宣稱「掌控第一島鏈」，但實戰投射力有限。有觀點認為，其入列未直接影響台海局勢，而是旨在與美軍在西太平洋爭雄：
1.續航力不足：常規動力，無核反應堆，遠洋部署需油料補給船跟隨，易被美軍潛艦鎖定；
2.防空脆弱：艦載雷達未整合相控陣，需依賴伴隨驅逐艦，遇飽和攻擊（如LRASM）易癱瘓；
3.台海無用：航艦無法進入台灣海峽，彈射戰機需繞道巴士海峽，時效落後陸基飛彈。
在美軍「全球即時打擊」（Prompt Global Strike，PGS）概念下，福建號更像「移動靶場」，而非官宣的「藍水利劍」。
制度性隱憂：保密等於掩耳盜鈴
48小時延遲發布，表面是「軍事保密」，實則暴露制度性缺陷：
1.決策遲緩：入列需中央軍委逐級審批，習近平親臨後仍待「政治安全」評估；
2.技術不自信：擔心即時直播故障，影響「強軍形象」；
3.內部不和：海軍與裝備發展部對海試數據爭議，延誤「官宣」。
更深層是軍工腐敗：福建號造價不明，從500億人民幣（約70億美元）到翻倍數額都有人猜測。2023年爆發的「李尚福案」，其中即傳聞李負責軍事裝備採購，包括航艦系統；涉嫌採購環節受賄，影響海軍現代化（如福建號彈射系統）。今年6月，中國《人民報》揭露，中國船舶重工集團（CSIC）江南造船廠，涉嫌電磁彈射系統線圈採購貪腐，高管被查，影響福建號入列驗收，雖傳聞沒有官方證實，但一般相信「無風不起浪」、「事出必有因」。低調發布，或許是為後續「技術驗收」留餘地，避免「豆腐渣工程」曝光。
低調是自卑／高調是虛偽
福建號入列是中國航艦夢的「半成品」：技術半熟、戰備半吊、宣傳半拉。48小時「時差」不是戰略深沉，而是硬傷掩飾；無亮點的影片、照片不是謙虛低調，而是無物可秀。中國海軍距離「並肩美國」尚有20年差距，福建號更像是「政治工程」而非「作戰平台」。在台海與南海，真正的威懾仍是陸基飛彈與潛艦，航艦仍是「面子」而非「裡子」。低調背後，是崛起大國的技術焦慮與制度性自縛。
更多Newtalk新聞報導
楊宏基觀點》國軍「超標」現象的雙面性：表面榮光下的結構隱憂
楊宏基觀點》是錢坑，但有需要！台灣之盾與海鯤號：防禦實力還是台美經貿的「保護費」？
其他人也在看
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 4 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 19 小時前
北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」！雨傘打博愛座女童「下場慘了」
生活中心／巫旻璇報導北捷白髮婦曾姓婦人9月底在捷運車廂內遭「Fumi阿姨」一腳踹飛的畫面引發熱議，警方事後也查出，曾姓婦人有竊盜前科。如今又曝光曾婦更早前的一起傷害案件，曾婦早在去年便因不滿一對父女占用博愛座，竟揮動雨傘打傷女童。台北地檢署已於10日依故意傷害兒童等罪名，正式對她提起公訴。民視 ・ 2 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 21 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 19 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 21 小時前
樂天桃猿到底在想什麼？老將林智平不捨古久保限時動態PO文：「難看」
體育中心／綜合報導2025年總冠軍樂天桃猿，在9日亞洲職棒交流賽結束震撼宣布，不和新任冠軍總教頭古久保健二續約，據傳連古久保本人都是7號才被通知，來不及和選手告別，又怕影響球員比賽心情，因此在9日古久保親口說出離隊消息時，讓許多球員都非常錯愕，也於個人社群PO表達對「阿公」古久保的不捨，陣中老將林智平更是直言：「不管上面是什麼想法？至少要讓他留在二軍！！」另外也再PO出「拜託」、「難看」的限時動態，似乎意有所指。FTV Sports ・ 2 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
2026新北市長挺誰？最新2.3萬人民調出爐 她居冠獲近40%、黃國昌9.8%
下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，各陣營開始布局，新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌表態出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高、現任副市長劉和然有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，蘇巧慧居冠達39.5%，黃國昌則獲9.8%支持度，再度引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
北捷逼讓座白髮嬤連女童都不放過「還拿雨傘敲」 北檢起訴了
8月29日社群媒體Threads上瘋傳一部影片，內容為台北捷運淡水信義線開往淡水方向的列車上，車廂內座位未滿的狀況下，曾婦以「東西很多，想掛在旁邊」為由，堅持要坐在「Fumi阿姨」所坐的優先席座位上。曾婦見「Fumi阿姨」不讓，便開始用手上的包包揮打對方。「Fumi阿姨」不堪...CTWANT ・ 3 小時前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 4 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 16 小時前
鳳凰颱風明發布陸警 氣象署：北部納警戒區視減弱程度
中颱鳳凰逐漸北轉朝台灣逼近，氣象署預計今晚發布海上颱風警報，明日上午發布陸上警報機率最高。氣象署預報員黃恩鴻表示，陸上警戒初估範圍將包括中南部、花蓮及台東，至於北部地區是否納入警戒範圍，則取決於颱風接近陸地時的減弱程度。中天新聞網 ・ 2 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
晟銘電爆2.8萬張大量漲停鎖不住！分析師示警：短線賣壓重
伺服器機殼廠晟銘電（3013）日前公布第三季稅後淨利2.17億元，季增超過九成，近兩個交易日啟動補漲行情，今（10）日盤中一度大漲12.5元、觸及139.5元鎖漲停，截至上午11時30分，成交量達2.8萬張，較前一交易日放大約有五倍之多。運達投顧分析師陳石輝表示，持股者不必急於賣出，追價投資者則需留意目前股價已接近近期高點，短線賣壓較重。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 1 天前