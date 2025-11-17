楊宏基觀點》2023火箭軍案餘燼未熄！反腐「同心圓」延燒進校園 還有下一步…
[Newtalk新聞] 中共自2023年下半年爆發火箭軍大規模腐敗案以來，反腐整肅行動呈現明顯的層層擴散趨勢。這種模式可形容為「同心圓」式：以軍隊核心（尤其是戰略部隊）為圓心，向外延伸至軍工企業（商），再進一步波及軍工相關高校（學）。這不僅反映了軍事裝備採購鏈條上的腐敗網絡，也凸顯了習近平當局對「絕對忠誠」的強烈需求。在中國傳統「學而優則仕」與「桃李滿天下」的官學一體文化下，高校不僅是軍工人才與技術的搖籃，更是許多高官的出身地或關係網樞紐。一旦整肅深入「學」這一環，下一步自然可能指向更廣泛的政界官僚體系。本文基於近期事件，分析這一模式的邏輯、動因與潛在走向。
圓心：火箭軍的窩案與軍隊高層清洗
整肅的起點是火箭軍，這支部隊負責中國核導彈與戰略打擊力量，涉及巨額資金與高度機密。2023年7月，軍委裝備發展部開始徵集2017年10月以來招投標違規線索，迅速引爆連鎖反應。前國防部長魏鳳和、李尚福，火箭軍前後任司令員李玉超、周亞寧，以及多名副司令、參謀長級將領相繼落馬。2024年至今，火箭軍後續清洗持續：僅2024年8-9月，火箭軍後勤部就處罰74名評標專家與116家供應商；2025年，四中全會前夕一次性確認9名軍方上將（包括中央軍委副主席何衛東、政工部主任苗華等）嚴重違紀，軍隊反腐規模史無前例。
專家指出，這波軍隊整肅從2024年6月全軍政治工作會議拉開序幕，強調「對黨不絕對忠誠的都要清除」，預計持續至2026年6月，為軍隊人事全面重組鋪路。火箭軍案不僅涉及貪腐，更牽扯裝備採購中的圍標串標、利益輸送，暴露了軍內派系與金錢勾連的深層問題。習近平親自掌控的反腐，已從「打虎」轉向系統性清洗，目的是確保槍桿子絕對可靠，尤其在台海、南海緊張局勢下。
外圈擴散：從軍到軍工企業（商）
腐敗鏈條很快從軍隊延伸到軍工領域。火箭軍高度依賴航天、兵器、電子等軍工央企，採購與研發項目成為腐敗溫床。2025年，多名軍工高管落馬：中航工業集團總經理郝照平、副總經理楊偉（殲-20首席設計師）被撤職；國防科工局前副局長張建華投案；至少四名曾任全國政協委員的軍工企業高層涉案。
軍工企業的反腐並非孤立，而是火箭軍案的「外溢」。這些企業負責武器生產與技術轉化，與軍方採購緊密結合，圍標、回扣、虛假投標屢見不鮮。2024-2025年，軍隊採購網連續發布公告，暫停上百家供應商資格，顯示整肅已從軍內高官轉向軍商勾結的「灰色地帶」。這一環的清洗，不僅斷絕軍方腐敗來源，也為習近平鞏固軍工核心能力掃清障礙——在中美科技競爭加劇背景下，軍工系統的「純潔性」直接關乎國家安全。
再外圈：軍工高校（學）的捲入
最新發展是整肅波及軍工相關高校，這是「同心圓」模式的關鍵轉折。2025年11月，中部戰區與火箭軍相繼公告，暫停北京理工大學、北京交通大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學等高校的軍隊採購資格，理由同樣是「圍標串標與利益輸送」。其中，北京理工、哈爾濱工大、哈爾濱工程大屬「國防七子」（七所軍工特色高校），長期承接火箭軍、航天等敏感項目。早在2024年8月，西安工業大學、西安交通大學、西南交通大學也因類似原因被火箭軍禁投3年。
高校為何成為目標？一是實質原因：這些學校深度參與軍方研發與採購，如模擬分析、演算法模型等項目，成為利益輸送管道。二是象徵意義：中國高校尤其是「國防七子」，是軍工人才輸送基地，腐敗滲透等於動搖軍事後備力量根基。更深層次，在「學而優則仕」傳統下，大學不僅培養技術人才，還孕育官僚精英。許多落馬軍官與軍工高管，正是這些高校校友或曾任教職；校領導層也常有軍方背景或轉任政界。
2025年中紀委全會公報已明確點 名「高校」為反腐重點領域，預示這波清洗才剛開始。高校腐敗形式多樣：不僅限軍工項目，還包括招生、基建、科研經費等。暫停採購資格雖非直接「落馬」，但等於切斷軍方資金來源，對這些高校衝擊巨大，後續可能出現校領導調查或調整。
下一步：政界是否難逃？
在「學而優則仕」與「桃李滿天下」的中國官場文化中，大學是官僚體系的重要源頭。清華、北大等頂尖高校校友遍布政壇（習近平本人即清華校友），軍工高校則與軍政界交織更深。許多省部級官員曾任大學校長（如前教育部長陳希曾任清華黨委書記），或透過校友網絡維持派系。
若整肅繼續「同心圓」擴散，從「學」到「仕」順理成章：
邏輯延伸：軍工高校腐敗往往涉及地方官員審批或校友庇護，整肅高校等於觸及政界邊緣。
現實跡象：2025年反腐已從軍隊擴至金融、能源、高校，落馬中管幹部創紀錄（上半年32人，全年預計更高）。四中全會前軍方9上將集體處理，顯示習近平不惜代價清除異己。
動因分析：習時代反腐本質是政治清洗，而非純粹反貪。火箭軍案動搖軍心，軍工高校案暴露人才腐化，下一步若指向政界，可進一步鞏固權力，為二十一大（2027年）人事布局鋪路。尤其在經濟下行、內部壓力增大時，反腐常成為轉移矛盾與整頓官僚的工具。
當然，也存在反對意見：高校整肅可能僅限軍工領域，不會大規模波及文科或普通大學；政界反腐或維持「選擇性」而非全面。但從歷史看，習近平反腐從未止步，2012年以來「越反越腐」，2025年勢頭更猛。軍隊清洗預計至2026年結束，若高校成為橋頭堡，政界難以獨善其身。
總之，這波「同心圓」整肅已從軍隊核心擴至軍商學一體的生態鏈，反映習近平對忠誠的極端追求。在中國官學不分的體制下，下一步指向政界並非杞人憂天，而是模式使然。最終，這不僅是反腐，更是權力重組的深刻信號。
