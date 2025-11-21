楊宗緯不滿離職社區保全不實爆料怒提告 警：已依規受理偵辦

記者莊淇鈞／新北報導

知名歌手楊宗緯因為今年（2025年）8月時，在舞台上發生意外導致骨折，暫時返台休養，期間當選自家大樓的社區主委，前天（19日）被媒體爆料指楊宗緯一家都是惡鄰居，不只占用公共空間、破壞公物，還強行撤換保全。對此，楊宗緯不滿遭不實指控，昨天（20日）在微博曬出報案三聯單單宣布要告。轄區林口警分局表示，有接獲楊姓男子提告社區離職保全王姓男子妨害名譽及個資法，將依規定函發通知書，通知王男到案說明，並依法函請偵辦。

楊宗緯曬出報案單提告。（圖／翻攝自微博）

歌手楊宗緯近日遭鄰居控訴成為「惡鄰居」，報導指稱擔任主委的他在社區內堆放雜物、家人隨地便溺等多項行為，引發住戶強烈不滿。事後他透過微博嚴正否認所有爆料內容，強調自己與家人從未做出被指控的行為，質疑部分資訊遭到刻意扭曲。面對事件延燒，楊宗緯透過議員影片與鄰居訊息反擊指控，他強調自己願意持續改善社區狀況，也呼籲外界保持客觀冷靜。事件仍待社區與管理單位後續調查釐清。

楊宗緯微博再度公開發聲，用文字寫下：「尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果。堅持做正確的事，也相信世界自有其平衡之道。我們的生活、情緒、未來，我們自己定義。」並謝謝游毓蘭委員、郭麗安校長等人，「正因為受妳們風骨的影響，才讓我有繼續發光的動力」，並曬出報案證明單宣布要提告。

對此林口警分局表示，楊男昨天已到本分局報案，稱疑遭社區前保全公司之保全王姓男子洩漏資料給媒體，並以不實言論詆毀告訴人之名譽。告訴人主張王男離職後，仍將相關社區事務及個人資料以不實方式爆料予媒體，使媒體刊載社區外觀、訪問住戶及診所，導致其個人、家庭及工作形象受損，且涉洩漏個資，因而對其提出妨害名譽及個資法告訴，分局將函發通知書通知王男說明，並依法函請偵辦。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

