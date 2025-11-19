楊宗緯中國摔傷返台休養選上主委 遭爆惡霸爛事「家人亂便溺」

【緯來新聞網】楊宗緯近年在中國發展賺得不少，但在8月從表演舞台跌下台，於是返台養傷，前陣子還上白冰冰節目，看來康復狀況良好。他今（19日）遭周刊爆料，選上社區主委後民怨四起，被鄰居列出各種惡霸行為，包括占用公共空間、破壞公物、家人隨地便溺和不守規則，且自行決定換掉原保全公司，結果連信都不代收。

楊宗緯遭爆是惡主委。（圖／翻攝江蘇衛視嗨唱起來微博）

楊宗緯曾透露每月花人民幣約3000元（約台幣13000元）在廈門鄉下60坪大房定居，台灣則選在林口買下兩房打通，並與家人同住。根據《鏡週刊》報導，返台休養的楊宗緯，選上自家大樓的社區主委，遭鄰居批評「很缺德」。



據報導指出，楊宗緯和建商關係很好，加上頗有長輩緣，所以成功當選主委，但楊家人惡行不少，經常執意從車道直接走上來，造成安全疑慮，甚至還有人隨地便溺。雖然住戶體諒，可能身體因素來不及回家解決，但有看不下去的人出言提醒，楊宗緯的反應竟是「罵人」。



這些鳥事本來鄰居都默默忍受，只是楊宗緯當上主委後擅自換保全公司，有鄰居投訴：「楊先生當選後，還沒到他的任期，就以個人名義發函給保全公司要終止不續約，大家都傻眼，個人名義什麼意思！」



以鄰居的說辭，大部分的住戶都對原本的物業管理評價不錯，但楊宗緯認為，之前的保全對長輩關心太少，就沒經過其他住戶同意換人做，「換了新的保全公司，結果工作能力超爛！掛號信還不代收，沒辦法理解換一個爛的來，難道只是要當你楊先生的僕人嗎」？



此外，楊宗緯在交接職務時，跟上一屆主委發生了爭執，楊宗緯一度鬧脾氣喊著「不做了」，但後來還是接下任務，才產生後續問題。現階段，社區出現一半的挺楊派，以及一半的反楊派。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

吳汶芳自曝抖M性格「又打又咬」 沒錢付宵夜亂換Line救急

江祖平不爽性侵加害者「姦完了退為朋友」 怒喊：該把名字說出來了！