楊宗緯二度出手反擊！遭爆惡鄰正式提告妨害名譽洩個資

楊宗緯今年8月在中國演出時不慎從舞台摔落返台休養，近日卻捲入社區糾紛，遭住戶爆料，指控他占用公共空間、破壞公物、家人有不當行為等。對此，楊宗緯日前在微博回應澄清，昨（20日）更公開報案證明單，表示將對不實指控提告、捍衛名譽。

楊宗緯日前遭鄰居指控包括「梯廳堆放私人物品占用公用空間、破壞公物、甚至家人隨地大小便」，並質疑他返台後擔任社區主委卻未妥善處理管理事務，引發部分住戶不滿與分裂。對此，楊宗緯19日在微博發文強調：「尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果。」並感謝幾位支持者和地方人士聲援。

他還貼出社區群組截圖與支持者對話，宣稱自己向來是「好鄰居」，還有表示謝謝他願意擔任主委：「非常這個社區真的是爛太久了，他身為名人冒著被攻擊的風險，還願意出來，真的很感謝。」但事件仍持續發酵。

楊宗緯20日晚間二度出手，在微博放上自己前往警局報案證明單的照片，宣布將依法追究散播不實言論者的法律責任，正式提告妨害名譽洩個資；據《鏡週刊》報導，社區住戶對他的評價兩極，有人支持他與建商、里長等人關係良好，但也有人對於管理方式多有抱怨。



