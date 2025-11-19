楊宗緯任社區主委遭控"全家惡鄰" 議員幫澄清:是挾怨報復

生活中心／李世宸、莊柏驊 新北報導

知名藝人楊宗緯在中國發展多年，近年回新北林口買房，卻鬧出爭議，但同社區住戶向週刊爆料，楊宗緯全家都是惡鄰，隨地便溺還弄壞停車場設備，梯廳更堆滿鞋子和私人物品，但報導出爐，有住戶幫緩頰，楊宗緯也澄清報導內容錯誤，更在社區群組留言「丟臉」。

歌手楊宗緯"新不了情"：「情難了。」熟悉嗓音來自知名歌手楊宗緯，在中國發展多年的他，近年在新北林口置產，還當上社區主委。鄰近民眾：「（有聽說？）對對對，就算有面對面也不會震驚，或跟他打招呼。」不過低調行事的楊宗緯，近期爆出在社區內惹爭議，週刊報導他會在梯廳堆滿鞋子還有私人用品，被管委會公告請收回自家物品，但楊宗緯置之不理，更被踢爆楊宗緯家人在停車場隨地便溺，並且硬是要走車道，被住戶提醒不要這樣，楊宗緯卻出口罵人，全家都被踢爆是惡鄰，但有住戶幫楊宗緯緩頰。

楊宗緯當社區主委遭爆惡鄰？本人闢謠急喊「丟臉」

楊宗緯被爆當惡鄰居，本人發聲明說報導完全錯誤。（圖／AI畫面）楊宗緯同社區住戶：「（家人真的有隨地便溺？）也許爸爸有也許爸爸年紀大，有點尿失禁，但不能這樣講啊，清潔人員有去處理就好了，之前的保全公司，帳戶都有問題，被查到了之後才換掉。」楊宗緯家務事，浮上檯面，社區群組對話內容也曝光，有住戶表示，媒體已經在大門口了，擺攝影機採訪路人，楊宗緯回應丟臉，千萬不要接受訪問，拜託，還補充已經知道是誰弄的了，後續處理！連林口在地議員都接獲通報。

楊宗緯當社區主委遭爆惡鄰？本人闢謠急喊「丟臉」

楊宗緯被爆當惡鄰居，本人發聲明說報導完全錯誤。（圖／翻攝SMG音樂頻道）新北議員（國）蔡淑君：「一早接到住戶的陳情告知，今天的週刊報導是有誤的，他們表示是因為上一屆委員，與上一屆的保全，在這一屆招標的狀況，沒有得標，而對楊宗緯主委產生挾怨報復。」議員研判楊宗緯可能遭有心人士爆料，楊宗緯還在社群po出鄰居打氣截圖，有人說利用知名度來打擊實在太下流了，我們都知道你一直都是很好的鄰居，強調社區真的是爛太久了，名人冒著被攻擊的風險願意出來，真的很感謝，楊宗緯也發文謝謝住戶支持與關心，反擊相關指控是打壓汙名，澄清報導內容完全錯誤。

