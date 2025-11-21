楊宗緯全家遭控惡鄰行徑！暴怒曬報案單提告 「所有行為都會帶來相應的後果」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

歌手楊宗緯今年8月在開唱時發生舞台意外受傷，因此返台休養，回台期間還當上了自家大樓的社區主委，日前卻被指控楊宗緯一家都是惡鄰居，不僅佔用公共空間，還破壞公物，甚至家人還隨地便溺。對此，楊宗緯在消息傳出後立即在微博否認，昨（20）日更是在微博曬出報案單，宣布提告。

楊宗緯日前遭控是惡鄰，怒提告。（圖／翻攝楊宗緯微博）

楊宗緯在爆料傳出後，透過議員蔡淑君議員拍攝的29秒澄清影片，否認所有爆料內容，強調沒有做出被指控的行為，身為主委願意改善社區狀況，希望外界保持客觀、冷靜。

而在昨天楊宗緯再度於微博發聲，他曬出報案單，提告妨礙名譽，提到：「尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果。堅持做正確的事，也相信世界自有其平衡之道。我們的生活、情緒、未來，我們自己定義。」也感謝聲援他的毓蘭委員、郭麗安校長、演藝圈前輩白冰冰，「正因為受妳們風骨的影響，才讓我有繼續發光的動力。」

楊宗緯曬出報案單。（圖／翻攝楊宗緯微博）

