楊宗緯反擊了！公開鄰居私訊 議員力挺揭幕後黑手

歌手楊宗緯被爆在社區當「惡鄰」，遭指控堆雜物、家人隨地便溺、黑箱換保全。（圖／翻攝自微博＠不念＿卿）





歌手楊宗緯捲入「惡鄰居」風波，被爆返台養傷期間，在住處社區堆放雜物、家人隨地便溺等。面對一連串指控，他今19日正式發聲，嚴正否認相關說法，並曬出鄰居私訊與議員影片，指出爭議其實源於保全標案招標未得標，疑遭刻意報復。

楊宗緯爭議在今天發燒，除了家人問題外，還被鏡週刊爆出擔任大樓管委會主委後更換保全公司，引發部分住戶不滿等負面新聞，眼見議題發酵，不少網友也感到不解反彈，楊宗緯在微博發文反駁相關內容，他強調自己與家人並未有爆料中描述的行為，認為相關內容與畫面並不符合事實，質疑有人刻意操作。他也呼籲外界不要被單一說法帶風向，在下結論前應多加查證。

蔡淑君指出，經住戶陳情了解後發現，這起「惡鄰」爆料其實與上一屆管委會與保全公司在本屆招標未得標有關，疑似因此對楊宗緯挾怨報復。（圖／翻攝自楊宗緯微博）

楊宗緯公開部分鄰居私訊截圖，內容包括住戶鼓勵他「要挺過去」、痛批有人利用名氣攻擊他「實在太下流」。（圖／翻攝自楊宗緯微博）

也有鄰居強調他一直是好鄰居，並感謝他願意冒著被攻擊的風險接任主委，改善社區多年問題。（圖／翻攝自楊宗緯微博）

楊宗緯同時轉發國民黨新北市議員蔡淑君的說明影片。蔡淑君在影片中表示，接獲住戶陳情後了解狀況，發現這起惡鄰爆料，與上一屆管委會與保全公司的招標糾紛有關，指稱「上一屆的委員、上一屆的保全，在這一屆招標沒得標，對楊宗緯主委挾怨報復」。她也公開呼籲媒體與社會大眾，對相關指控應多方查證，才算對當事人公平。

此外，為證明社區並非一面倒批評，楊宗緯也在貼文中公開部分鄰居的對話截圖。訊息中可見有住戶鼓勵他「要挺過去」，痛批有人「利用別人的知名度來打擊別人，實在太下流」。也有人表示，「我們都知道你一直都是很好的鄰居，完全不是新聞上寫的」，更有鄰居感謝他願意站出來接下主委一職，直言「這個社區爛太久了，他身為名人冒著被攻擊的風險，還願意出來，真的很感謝。」



