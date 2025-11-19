楊宗緯回台養傷當社區主委遭控「惡鄰居」 住戶緩頰：他很冤枉

藝人楊宗緯在新北林口置產並擔任社區主委，卻陷入鄰里糾紛風波。據《鏡週刊》報導，楊宗緯被部分住戶指控其家人弄壞停車場設備卻不負責，並有堆放雜物、家人隨意便溺等行為，甚至以個人名義更換保全公司引發不滿。然而，實際訪查社區住戶後，許多居民為楊宗緯澄清，表示這些指控與事實不符，並認為這可能是舊保全公司未得標新約後的報復行為。

楊宗緯擔任社區主委，遭指控是惡鄰居。（圖／TVBS）

楊宗緯在8月於西寧演出時不幸摔傷，因此回台養傷期間。根據週刊爆料，楊宗緯被控訴其家人弄壞停車場感應器卻裝作沒事，直到隔天維修人員巡查才發現問題。此外，楊家還被指控打通兩戶住家卻在梯廳堆放雜物，家人有隨意便溺行為，面對抗議時還反嗆鄰居。更有住戶不滿楊宗緯以個人名義更換保全公司，認為新保全存在諸多問題，包括不代收掛號信等服務缺失。

然而，當記者實際走訪社區住戶時，情況卻與爆料大相徑庭。一位社區住戶表示，楊宗緯其實很冤枉，他之所以出來擔任主委，是因為先前的保全對其父親在地下室摔倒一事處理不當，保全公司也不理會，讓他感到不服氣。

楊宗緯長年在大陸發展。（圖／翻攝自楊宗緯微博）

關於停車場設備問題，住戶解釋說機械車位在林口地區容易因潮濕而故障，並非楊宗緯不處理，反而是之前舊保全在任時故障更多。住戶還提到，保全公司的更換是因為10月合約到期，並非楊宗緯個人決定。住戶對楊宗緯的印象相當正面，表示他見到人都會主動打招呼。

新北市議員蔡淑君也出面說明，住戶表示這些指控可能是因為上一屆保全公司在招標中未得標，而對楊宗緯產生報復心理。實際訪查發現，目前社區保全系統運作正常，沒有太大問題。對於這些指控，楊宗緯本人僅低調回應「報導內容完全錯誤」，未多作解釋。

