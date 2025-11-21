楊宗緯宣布提告！二度發聲不滿被抹黑是惡鄰

47歲「星光一班」歌手楊宗緯今年8月傳出在大陸表演時不慎摔落舞台，他因此暫停工作、回台灣休養，近日卻傳出被鄰居爆料行為乖張、占用公用空間，讓左鄰右舍不滿。對此，楊宗緯昨(20日)二度發聲，曬出報案證明單宣布要提告。

昨晚楊宗緯在微博再度發文，寫下：「尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果。堅持做正確的事，也相信世界自有其平衡之道。我們的生活、情緒、未來，我們自己定義。」並謝謝游毓蘭委員、郭麗安校長等人，「正因為受妳們風骨的影響，才讓我有繼續發光的動力。」

廣告 廣告

而前天19日，楊宗緯就曾在第一時間表示：「謝謝蔡淑君議員！謝謝住戶們的支持與關心！」並曬出鄰居的對話紀錄，證明他一直是大家眼中的好鄰居，「完全不是新聞上寫的」，還有人說：「非常謝謝他願意出來擔任主委，這個社區真的是爛太久了，他身為名人冒著被攻擊的風險，還願意出來，真的很感謝」。

截圖中可隱約推測楊宗緯被爆料是惡鄰居的主因，「這裡的住戶冷漠與鄉愿居多，我也在群組被霸凌過，只要想想看到底是誰不願意換保全，大概就知道是哪些人了」，言下之意是楊宗緯當主委和另一名住戶產生心結，因此遭挾怨報復；此外，據《鏡週刊》報導，若楊宗緯風評不好，為何能當上主委？有住戶表示楊宗緯和建商關係好、有長輩緣，因此該社區對此分為兩派，一群人挺楊宗緯、另一群則反對他，評價兩極。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

更多中時新聞網報導

勞保危機 勞長同意撥補 政府負責

FEniX登越南選秀對決唱跳 人氣狂飆

SJ大巨蛋終場 E.L.F.獻無人機秀