楊宗緯撇惡鄰傳聞 現身社區討論耶誕布置 身邊小男孩成焦點

47歲「星光一班」歌手楊宗緯今年8月在大陸不慎跌落舞台受傷，他回台休養卻爆出惡鄰居抹黑傳言，上月他宣布將提告。今(17日)週刊報導楊宗緯本月5日現身自家社區大廳，和一群婆婆媽媽討論耶誕節布置，看來人緣極好，破解惡鄰謠言，此外還有一位小男孩傳聞會在他身旁，開口叫他「阿爸」，實情當事人至截稿前暫未解釋，不知真偽。

據《鏡週刊》報導，楊宗緯本月初現身家裡社區大廳，看來民眾緣不錯，和一群住戶討論耶誕節氣氛裝飾，當天傳聞中會叫他阿爸的混血小男孩沒出現，但上月底媒體直擊兩位年長婦人帶著該名小男孩出現在楊宗緯家門口；而楊宗緯早年便表示很期待早日成家，覺得如果可以早點有自己的家庭，就可以跟孩子年齡差距小、一起參與活動，若被誤認成自己孩子的哥哥也是一件好事。

楊宗緯過去曾與李宣榕、大陸歌手黃齡等人傳緋聞，還傳和同期戰友盧學叡關係親密，但雙方已經斷聯，談到感情他總表示不強求、順其自然，擇偶條件是希望女方個性認真、對另一半和家人好、不愛計較，也可見隨遇而安的態度。

而先前楊宗緯遭傳鄰居爆料行為乖張、占用公用空間等，楊宗緯在微博回應：「尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果。堅持做正確的事，也相信世界自有其平衡之道。我們的生活、情緒、未來，我們自己定義。」並謝謝游毓蘭委員、郭麗安校長等人，「正因為受妳們風骨的影響，才讓我有繼續發光的動力。」並曬出報案單表示要提告，維護自身權利。

