楊宗緯火力全開反擊！回應遭控惡鄰居傳聞 疑與保全標案糾紛有關

記者鄭尹翔／台北報導

歌手楊宗緯近日遭鄰居控訴成為「惡鄰居」，指稱他在社區內堆放雜物、家人隨地便溺等多項行為，引發住戶強烈不滿。由於楊宗緯目前擔任大樓主委，使事件迅速成為外界焦點。針對一連串指控，楊宗緯19日透過微博正式表達立場並提出回應。

楊宗緯在聲明中嚴正否認所有爆料內容，強調自己與家人從未做出被指控的行為，質疑部分資訊遭到刻意扭曲。他進一步呼籲外界應基於事實判斷，不要被不實爆料帶風向。為釐清疑點，他同步轉發國民黨新北市議員蔡淑君的影片。

蔡淑君在影片中指出，此次「惡鄰居」糾紛起於上一屆管委會與保全公司招標未得標，因此疑似對楊宗緯懷恨在心，衍生報復性爆料。她呼籲民眾應多方查證，避免社區內部矛盾被放大，導致名人承受不必要的輿論壓力。

同時楊宗緯也公開鄰居傳給他的訊息，內容包括「我們都知道你一直都是很好的鄰居」，以及「社區問題存在已久，他願意站出來真的很感謝」等說法，顯示並非所有住戶都認同爆料內容，社區內部意見呈現分歧。

面對事件延燒，楊宗緯透過議員影片與鄰居訊息反擊指控，希望釐清誤會並重建外界對事件的理解。他強調自己願意持續改善社區狀況，也呼籲輿論保持客觀冷靜。整起事件仍待社區與管理單位後續調查釐清。

