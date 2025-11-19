楊宗緯為惡鄰風波發文澄清！蔡淑君議員掛保證：不是事實

楊宗緯遭投訴惡鄰。(羅永銘攝)

從選秀節目《超級星光大道》發跡的歌手楊宗緯，今（19日）遭週刊踢爆，楊家人占用公共空間、隨地便溺，而楊宗緯身為社區主委，卻漠視一切，被指控「惡鄰」。對此，楊宗緯本人稍早發文，並PO國民黨議員蔡淑君替他澄清的短片，否認指控。

根據楊宗緯在微博轉發的影片，議員蔡淑君表示，週刊今日報導楊宗緯的內容是有誤的，而會出現黑料的原因，她也進一步解釋：「是因為上一屆的委員、上一屆的保全，在這一屆的招標沒得標，而對楊宗緯主委挾怨報復。」

楊宗緯也曬出住戶替他打抱不平的對話截圖，「我們都知道你一直都是很好的鄰居，完全不是新聞上寫的」、「非常謝謝他（楊宗緯）出來擔任主委，這個社區爛太久了，他身為名人冒著被攻擊的風險，還願意出來，真的很感謝。」對此，楊宗緯感性地表示：「謝謝蔡淑君議員！謝謝住戶們的支持與關心！」

楊宗緯發文。（微博＠楊宗緯）

回顧整起風波，根據《鏡週刊》報導，住戶抱怨楊宗緯一家都是惡鄰，占用公共空間、不守規則、破壞公物、家人隨地便溺，有住戶好意提醒，楊宗緯居然罵人。不僅如此，楊宗緯身為主委，卻無視社區機械停車場故障，還以個人名義換掉社區保全公司，讓部分住戶不滿。

不過，根據《NOWNEWS今日新聞》報導，有住戶力挺楊宗緯，說對方平時低調、安居樂業，在社區群組並未多發言，只是因為母親之前跌倒沒人理，才會出任主委，力求創造更好的居住環境。

