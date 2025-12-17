楊宗緯爆早升格當爸！混血兒「外表超像他」 親密喊阿爸

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

歌手楊宗緯日前被爆出擔任社區主委，自己卻沒有以身作則，讓他的生活再度浮上檯面，對於私生活非常低調的他，幾乎沒有傳過緋聞，近來傳出他身邊早已有個3、4歲的小男孩，兩人外表相似，小男孩還會親密地喊他「阿爸」。

楊宗緯被爆升格當爸。（圖／資料照）

據《鏡週刊》報導，12月5日時，身為社區主委的楊宗緯現身社區大廳，與一群婆婆媽媽在討論今年的聖誕節佈置，來來回回拿著裝飾品，要點綴車道旁的欄杆，大概在大廳呆了15分鐘才上樓，當時身旁沒有男孩的身影。

廣告 廣告

把時間點往回推到11月30日傍晚，兩名年長的婦人帶著有混血感的小男孩現身楊宗緯家門口，經過確認後，該名小男孩就是時常出現在楊宗緯身旁的小孩，雖然沒有同框，但楊宗緯與小男孩之間的關係，不免引人猜測。

更多FTNN新聞網報導

63歲台語歌王秀一字馬、翻跟斗！陳雷曾創新加坡開唱紀錄 突揭內心話「看一次就少一次」

納豆升格當爸！依依宣布懷孕 公開備孕過程預產期曝

許瑋甯、邱澤婚禮登場！伴郎伴娘陣容曝光 最萌花童是他

