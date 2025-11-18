楊宗緯爭議事件簿／偽造證件謊報年齡、演唱會遲到 還曾發文諷刺劉宇寧與青峰

楊宗緯因《超級星光大道》出道，當時就爆發偽造證件、謊報年齡的爭議。翻攝楊宗緯微博

歌手楊宗緯在林口置產當上主委，卻引發鄰居不滿，有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間，主委任期還沒到就撤換保全，而且越換越爛，家人更隨地便溺，批評楊宗緯種種行徑「很缺德」。而楊宗緯自《超級星光大道》出道，當時更因謊報年齡退賽並被緩起訴。之後也曾因發表歧視女性的言論遭到炎上。

楊宗緯於2007年參加選秀節目《超級星光大道》時，憑藉極具穿透力的歌聲迅速累積超高人氣，成為當時最受矚目的「星光幫」成員，但隨後就爆發謊報年齡的爭議。2007年6月，楊宗緯坦承自己是民國67年次（1978年出生），而非對外宣稱的24歲，並因此宣布退出比賽。他為此錯誤行為公開道歉，期間數度激動落淚、全身顫抖。由於此事件涉及偽造身分證影本等法律問題，他事後被檢方緩起訴，條件是須履行社會服務。

演唱會遲到近兩小時 被批「史上最爛」

在出道初期，楊宗緯曾與經紀人許安進發生合約糾紛，後來在演藝生涯中更爆發數次專業行為失控的爭議事件，其中最為人詬病的是一場紐約演唱會，被觀眾列出「六大罪狀」，痛批為「史上最爛演唱會」。

廣告 廣告

六大罪狀包括楊宗緯原定於晚間7點開始演出，卻至8點50分才上台，遲到近2小時，且從頭到尾未對遲到表達任何歉意。全程1.5小時的演唱會中，他僅演唱了7首歌，且中途離場長達21分鐘。演出過程中甚至出現忘詞、並不斷清唱，讓觀眾敗興而歸。當時票價最高達新台幣1萬元，觀眾氣到當場要求退票，主辦方雖解釋是因工作人員簽證及彩排時間不足等問題，但仍無法平息眾怒。

歌曲版權引爆戰火 楊宗緯發Demo影片暗諷劉宇寧

除了上述的專業形象爭議外，楊宗緯也曾因在社群平台上發文暗諷其他歌手而引發粉絲群體大戰。爭議的導火線是一首名為〈啊默契〉的歌曲，由吳青峰作曲、李格弟作詞。中國歌手劉宇寧於2019年11月發行此曲的同一天，曾錄製過該曲Demo卻沒買版權的楊宗緯，在微博上轉發了他五年前錄製的Demo影片，並意有所指地寫下「心境不同，視界不同」，被外界認為是在對歌曲被劉宇寧發布表達不滿。

楊宗緯發文被外界認為是諷刺青峰，且歧視女性遭到炎上。翻攝微博

公開暴走貼文諷刺「想做女明星」 被指歧視女性且沒品

到了2020年1月，此事件再次升溫。楊宗緯在社群平台上突然發文寫道：「真的想做女明星，勇敢去動個手術就好。2020了，戲癮還這麼足啊？」該貼文發出後隨即被秒刪，但由於內容充滿性別歧視，且被認為是針對與劉宇寧合作發表歌曲的吳青峰，立即引發網友和吳青峰歌迷的強烈反彈。

關於劉宇寧演唱的歌曲〈啊默契〉，青峰發文指從未授權劉宇寧以外的人演唱。翻攝微博

許多網友怒罵楊宗緯：「你三觀在哪？」「不管事情怎樣，也太沒品了吧！」並質疑他公然進行性別歧視。吳青峰雖沒有直接點名楊宗緯，但也曾對網友喊話，暗示無需理會紛爭。楊宗緯後續雖發布貼文澄清自己並未歧視女性，但仍未得到多數網友的認可。



回到原文

更多鏡報報導

楊宗緯當選社區主委被控擺爛還佔用梯廳 家人遭爆隨地便溺成惡鄰居

楊宗緯骨折返台當選社區主委！還沒上任就換保全 鄰居氣炸「連掛號信都不收」

還記得「蜜雪薇琪」嗎？成員蜜雪47歲美成這樣太驚人 為她破例合體獻唱