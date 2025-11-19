楊宗緯當社區主委遭控隨地便溺、破壞公物 發聲澄清惡鄰說！有議員掛保證

男歌手楊宗緯近日被指控是惡鄰，引發熱議。（圖／翻攝自楊宗緯微博）

男歌手楊宗緯從選秀節目《超級星光大道》爆紅後，近年工作重心放在大陸，在不久前因表演時受傷返台休養，近日竟傳出社區糾紛！楊宗緯今（19）日遭週刊指控一家人成「惡鄰居」，破壞公物還會隨地便溺。對此，楊宗緯隨即透過發聲澄清，強調相關指控並非事實，並PO出地方議員與住戶替他發聲的影片與對話，懷疑遭人蓄意抹黑。

楊宗緯今日遭週刊爆料是惡鄰居，對此他透過微博發文澄清，並上傳由他居住地的國民黨議員蔡淑君掛保證的影片，內容提到週刊爆料內容是有誤的，並進一步說明會出現負面消息的原因，「是因為上一屆的委員、上一屆的保全，在這一屆的招標沒得標，而對楊宗緯主委挾怨報復。」

楊宗緯發聲澄清惡鄰說，新北市議員證明爆料不是事實。（圖／翻攝自楊宗緯微博）

另外，楊宗緯也公開住戶群組截圖，內容可見部分鄰居替他抱不平，強調他平時低調、友善，願意擔任主委是為改善社區管理現況，有住戶甚至留言感謝，「這個社區爛太久了，他身為名人冒著被攻擊的風險，還願意出來，真的很感謝。」據《NOWNEWS今日新聞》報導，有力挺楊宗緯的住戶指出，他決定參與社區管理的主因，只是因為他的母親之前跌倒沒人理，才決定出任主委，希望打造更安全的居住環境。

楊宗緯在文中也針對外界指控，簡短回應「謝謝蔡淑君議員！謝謝住戶們的支持與關心。」

事實上楊宗緯近年將事業重心移往中國大陸，商演和參與綜藝的收入豐厚，曾透露在廈門鄉下定居。但根據《鏡週刊》報導，接獲爆料指出楊宗緯其實早在新北市林口區置產，生活低調。但今年8月楊宗緯在演唱會時不慎從2公尺高舞台墜落造成骨折，因而返台休養。

而楊宗緯返台後積極參與社區事務，甚至當選社區管委會主委。不過卻有多名住戶不滿楊家行為失當，指控他們占用公共空間、破壞設施，甚至有楊家人疑似隨地便溺，鄰居提醒卻不改善；甚至有住戶指控楊宗緯以個人名義更換社區保全公司，還不積極處理故障的機械停車位，讓不少住戶看不下去。

