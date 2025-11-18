楊宗緯當選社區主委被控擺爛還佔用梯廳 家人遭爆隨地便溺成惡鄰居

楊宗緯在林口置產並當上社區主委，不料卻被鄰居爆料種種荒誕行徑，翻攝楊宗緯微博

近年事業重心轉往中國、累積豐厚財富的歌手楊宗緯，儘管對外曾稱自己在廈門過著簡樸生活，但其實也有在新北市林口區置產接家人同住。今年8月他因在中國西寧演唱會意外摔落兩公尺高舞台導致骨折，返台休養，當上了自家大樓的社區主委的楊宗緯，卻因為種種離譜行徑讓鄰居頭痛不已，讓大樓住戶痛批他「德不配位」。

根據《鏡週刊》報導，住戶揭露了楊宗緯一家製造困擾的具體事證，直指「上有老、下有小」的楊家前後都製造了不少麻煩。例如，楊宗緯的家裡人曾因調皮搗蛋，將停車場感應器玩到壞掉，導致住戶停車不便。

遇停車故障竟「裝作沒事」直接走人

但楊宗緯卻裝沒事，不聞不問、不關心也不處理，擺爛態度令人咋舌，直到隔天保全巡場才發現狀況並處理。更有甚者，社區大樓的機械停車位偶爾發生故障，其他住戶都會立刻通報廠商維修，楊宗緯卻是例外。

「之前好幾次，楊宗緯遇到機械停車故障時，剛好他在停車，但他會裝作沒事走掉，等到隔天保全大哥上班發現故障才通報。」這種只顧自身方便、不顧他人權益的行為，讓住戶感到極度不滿，認為楊宗緯一家根本是製造麻煩的「惡鄰居」，他身為主委卻不願以身作則、約束家人。

楊宗緯8月在演唱會上摔傷，返台休養期間卻被鄰居爆出，擔任社區主委卻成了製造社區對立的人。翻攝微博

占用梯廳堆滿鞋子雜物 家人更被爆「在停車場隨地便溺」

此外，楊家對公共空間的佔用更是鐵證如山。據悉，楊宗緯購買整層兩戶並打通，雖然梯廳形同自家使用，但仍需受法律規範清空，但楊宗緯卻在梯廳堆放大批雜物，全部都是他的鞋子和私人用品，即便管委會貼了公告要他收進去，他也置之不理。

其中一位家人的行為更讓鄰居無法忍受，這位家人被爆料會在地下室停車場隨地便溺，同時也不遵守規定、執意從車道直接走上來，造成安全疑慮。雖然住戶體諒可能涉及身體因素，但仍擔憂衛生問題，當有看不下去的住戶出言提醒，楊宗緯的反應竟是直接罵人，將整個社區鬧得雞飛狗跳。



