楊宗緯發文反擊「惡鄰」指控 議員幫澄清：遭挾怨報復

歌手楊宗緯前陣子因受傷返台休養，19日遭《鏡週刊》爆料是惡鄰，指出有不少與他同社區的住戶出面指控，楊宗緯一家的各種惡行。對此，楊宗緯在微博上，貼出國民黨議員蔡淑君替他澄清的一段30秒影片，反擊相關控訴。

歌手楊宗緯 19 日遭《鏡週刊》爆料是惡鄰。（圖／翻攝微博 楊宗緯）

國民黨議員蔡淑君在影片中說道，針對週刊所報導有關楊宗緯的內容是有誤的，她透露會出現這樣的爆料是因為「上一屆的委員、上一屆的保全，在這一屆的招標沒得標，而對楊宗緯主委挾怨報復」，呼籲外界做報導之前能夠如實查證，較爲公平。

楊宗緯貼出國民黨議員蔡淑君替他澄清的一段 30 秒影片，反擊指控。（圖／翻攝微博 楊宗緯）

楊宗緯也在曬出住戶替他說話的對話截圖，「要挺過去！因為我覺得這種利用別人的知名度來打擊別人的做法，實在太下流了」、「我們都知道你一直都是很好的鄰居，完全不是新聞上寫的」、「非常謝謝他（楊宗緯）出來擔任主委，這個社區爛太久了，他身為名人冒著被攻擊的風險，還願意出來，真的很感謝。我也在群組被霸凌過，只要想想看到底是誰不願意換保全，大概就知道是哪些人了」，楊宗緯也在貼文中表示：「謝謝蔡淑君議員！謝謝住戶們的支持與關心！」

楊宗緯也在文中曬出住戶替他說話的對話截圖。（圖／翻攝微博 楊宗緯）

