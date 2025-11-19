楊宗緯被控是惡鄰！不管家人隨地便溺、破壞公物 本人親發聲回應了

【緯來新聞網】近年把事業重心移往中國的藝人楊宗緯近日因擔任所居社區的主委，遭爆出占用公共空間、破壞公物、家人隨地便溺和不守規則，且自行決定換掉原保全公司等爭議，對此，楊宗緯今（19日）也透過微博貼出多張對話回應了。

楊宗緯發聲回應。（圖／楊宗緯微博）

根據《鏡週刊》11月19日報導，有住戶投訴楊宗緯一家在公共空間堆放雜物、家人有隨地如廁情形，甚至在未取得共識下更換保全公司，引發社區內部不滿，成為所謂的「惡鄰」。

廣告 廣告

楊宗緯發聲回應。（圖／楊宗緯微博）

對於相關指控，楊宗緯當日下午在微博發文回應，並分享新北市議員蔡淑君的影片。影片中，蔡表示已收到居民陳情，稱媒體報導內容與實情不符，爭議疑與前任主委及舊保全公司對楊宗緯改聘新保全的不滿有關，可能涉及報復動機。

楊宗緯發聲回應。（圖／楊宗緯微博）

楊宗緯也在貼文中致謝：「感謝蔡淑君議員！謝謝住戶們的支持與關心！」

更多緯來新聞網報導

李千娜產後4個月瘦回49KG 大讚黃尚禾夠給力願再拼第四胎

超犀利趴／五月天全員回歸！阿信暴瘦現身 抱怨歌迷被Energy搶光