楊宗緯返台爆「全家惡鄰」 中國社群1舉動再掀議

47歲台灣歌手楊宗緯，近年轉往中國發展，今（2025）年8月出席青海省西寧市一場演唱會，發生踩空意外，當眾從2公尺高的舞台摔下導致骨折。他近期被傳出因傷返台休養，怎料卻捲入惡鄰爭議。爭議延燒之際，楊宗緯在社群的一舉一動也引發各界關注；其中就有人發現他昨（18日）在微博平台響應中共官媒《央視》轉發一則貼文，小粉紅看完嗨翻湧入留言。而他今（19日）稍早在最新貼文中的「這2細節」卻讓不少台灣網友看傻，外界更是質疑他意有所指。

中日兩國間的緊張氛圍在11月升級，起因是日本首相高市早苗日前於國會拋出「台灣有事即日本有事」的說法，此舉讓中日關係急轉直下。中國外交部領事司14日晚間發一則罕見的強烈措辭公告，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。消息一出，牽動日本旅遊業，隨後掀起一波中國遊客退訂潮。而繼觀光制裁、黃海實彈射擊之後，中國19日又宣布暫停進口日本水產品。





楊宗緯「人回台灣」遭爆全家惡鄰！中國社群「轉央視文」加碼2細節惹議

楊宗緯跟進央視、轉發「反日文」，內容寫下：「絕不允許日本軍國主義復活」。（圖／翻攝「楊宗緯」微博）





在中日為「台灣有事」撕破臉之際，中共官媒《央視》發出號召「轉發！#絕不允許日本軍國主義復活#」，更提醒日本「忘戰必危，好戰必亡」。值得一提的是，楊宗緯不僅跟進轉發這則「反日貼文」，他透過最新貼文中回應惡鄰爭議後，又話鋒一轉強調，「此刻我認為最重要的還是，希望大家多關注我前篇發的博，每一段被遺忘的歷史，都可能成為未來災難的種子」，並在標籤寫下「打壓或污名不該成為轉發正義的恐懼」，此舉讓不少台灣網友看傻，外界更是質疑他意有所指。





楊宗緯「人回台灣」遭爆全家惡鄰！中國社群「轉央視文」加碼2細節惹議

楊宗緯微博最新貼文，加碼「2舉動」掀議。（圖／翻攝「楊宗緯」微博）





