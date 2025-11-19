楊宗緯返台當社區主委惹議！住戶曝光「惡鄰行徑」

47歲歌手楊宗緯今年8月在中國西寧演出時，從約2公尺高的舞台摔落造成6根肋骨骨折，緊急返台休養。原以為能在家中靜養的他，近日卻因社區管理爭議成為焦點。

根據多位住戶透露，楊宗緯一家長期在社區引發爭議。住戶指出，楊家成員經常無視管委會訂定的動線規範，選擇直接從車道步行上樓，多次差點與車輛相撞，引發安全疑慮。更令人難以接受的是，有住戶目擊楊家成員在社區公共區域便溺，造成衛生與異味問題。雖然部分鄰居原本抱持同理心，認為可能與身體狀況有關，但當有人出面提醒時，楊宗緯的回應竟是直接罵人，讓原本想處理問題的住戶反而受到責難。

廣告 廣告

住戶表示，楊宗緯雖然購買整層兩戶打通，但仍在屬於公共空間的梯廳堆放鞋子、私人用品，管理室前方也被堆滿私人物品。有鄰居抱怨公物因使用不當遭破損，管委會詢問時卻難以獲得正面回應。住戶直言，楊宗緯現在是主委，卻最不遵守規矩。

爭議的引爆點來自楊宗緯當選主委後的第一個重大動作。住戶透露，楊宗緯還未正式進入任期，就以個人名義寄信給保全公司要求不再續約，完全沒有經過住戶討論。住戶強調，原本物業團隊長期表現良好，長輩也對保全相當信任，根本不存在需要更換的條件。居民質疑楊宗緯憑一己之見就改變社區運作。

保全更換後，住戶反映問題更多。新的保全公司完全不熟悉大樓作業，有時連掛號信與包裹都拒絕代收，讓住戶生活大受影響。社區內的群組幾乎天天有人留言抱怨，甚至有長期住戶考慮搬家。

關於楊宗緯當選主委一事，住戶透露，由於社區規模較小，有建商保留戶和不少長輩，楊宗緯和建商關係不錯，也頗受長輩喜愛，因而受到支持當選，形成一半力挺派、一半反對派的現況。

住戶無奈表示，並不是針對他是藝人，而是希望社區生活能夠安穩。更多居民質疑楊宗緯做主委的動機，認為他沒有把社區利益擺第一，反而造成更多管理困擾，批評他德不配位。

更多品觀點報導

屋主消失10年沒繳管理費！高雄套房打包進法拍

惡鄰養3猛犬放任追咬住戶！管委會120票通過強制驅離

