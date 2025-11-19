楊宗緯返台遭控惡鄰還沒和好鄰居！秒「政治覺醒」轉發反日文不忘提醒

娛樂中心／綜合報導

歌手楊宗緯近年來長居中國發展，去年於青海演唱會不慎從舞台跌落、導致骨折後，返回台灣休養。怎料今（19）日有周刊媒體爆出她因「惡鄰糾紛」再度登上新聞版面，引發各界關注。然而，更引爆輿論的，卻是他在中國社群平台上的一連串舉動。

據中國多家娛樂帳號轉載，楊宗緯18日在微博轉發中共官媒《央視》貼文，內容標註「#絕不允許日本軍國主義復活#」，並引用文句「日本忘戰必危」，展現強烈政治立場。該貼文發出後，立即在中國社群掀起熱烈迴響，許多小粉紅湧入留言大讚「愛國藝人」，讓討論熱度直線上升。

楊宗緯昨天轉發央視貼文要大家「絕不允許日本軍國主義復活」（圖／翻攝自楊宗緯微博）

然而爭議並未止步於此。楊宗緯19日再度更新微博，針對台媒傳出「惡鄰風波」發表聲明，卻在文末突然語帶玄機地轉向政治議題，寫道：「此刻我認為最重要的還是，希望大家多關注我前篇發的博，每一段被遺忘的歷史，都可能成為未來災難的種子。」隨後更加上標籤「#打壓或污名不該成為轉發正義的恐懼#」，讓外界懷疑此言另有所指。

楊宗緯回應惡鄰居事件卻又不忘提醒看前一篇央視文（圖／翻攝自楊宗緯微博）

近期中日兩方因日本首相高市早苗的「台灣有事」一說關係急遽惡化。中國外交部日前罕見發布「暫勿前往日本」警告，隨後掀起中國遊客退訂潮，甚至波及進口食品與文化產業。楊宗緯此時響應《央視》反日貼文，被外界視為「敏感時刻表態」，引起更多解讀。

不少台灣網友看到後紛紛留言批評：「真是越活越中國味」、「這時轉發這個？」也有粉絲替他緩頰，認為可能只是單純轉貼。不過《央視》與部分中國媒體則相繼引用楊宗緯貼文，稱他「正確表態」，讓風波進一步延燒。

