楊宗緯返台養傷「養出民怨」？鄰居爆：他家人隨地便溺

歌手楊宗緯返台休養期間，在自家社區擔任主委，卻引發連串爭議。住戶指出，楊家成員多次不依規定動線進出，甚至曾隨地便溺，引起衛生與安全疑慮。有住戶看不下去善意提醒，沒想到楊宗緯卻回嗆對方。原本鄰里選擇隱忍，但楊宗緯未正式上任主委前，就以個人名義通知原保全不續約，讓社區情緒全面爆炸。新物業服務備受批評，交接時又與前主委爆口角，矛盾持續擴大。

楊宗緯今年8月在中國參加演唱會時，因意外從舞台邊緣摔落，造成右臂骨裂與多根肋骨齊斷，當時團隊立即宣布全面停工，行程全數延後。

傷勢恢復期間，為了讓遠在台灣的父母安心，他特地返台療養，據《鏡週刊》報導，楊宗緯養傷期間，還選上自家大樓的社區主委。

然而，楊宗緯養傷期間，社區內部卻逐漸傳出不同聲音。多位住戶反映，楊家成員經常不遵守社區既有動線規範，甚至有人直接從汽車坡道步行進出，引發安全疑慮。

更有鄰居指出，曾看見楊家成員隨地便溺，令住戶感到衛生堪憂，雖然部分住戶願意理解可能有身體因素，但問題持續發生，難免造成困擾。只是有看不下去的住戶出言提醒，楊宗緯的反應竟是罵人！

原本鄰里間選擇低調處理，但情勢在楊宗緯被推舉為社區主委後急轉直下。

有人揭露，他在尚未正式履新前，便以私人名義向保全業者發函，要求不再續約。讓許多住戶錯愕不已，質疑為何未經討論便做出重大決策？尤其原物業團隊與社區互動良好，住戶普遍感到滿意，這項突如其來的決定，令社區一度議論紛紛。

後續新接手的保全服務並未獲得正面評價。住戶抱怨換了新保全公司，結果「工作能力超爛！掛號信還不代收，沒辦法理解換一個爛的來，難道只是要當你楊先生的僕人嗎？」狀況引發更多不滿情緒，住戶直指，新團隊不僅效率低落，更讓社區日常管理大走鐘，難以理解為何要更換過去表現穩定的物業。

此外，楊宗緯在與前任主委交接時，也曾被住戶目擊雙方意見不合、現場火氣高漲。據了解，他一度情緒激動，表示不做主委，但最終仍接受社區安排；這段交接風波，為之後的紛擾埋下導火線。

