楊宗緯遭控全家惡鄰！本人不忍曝：已報案提告

社會中心／楊佩怡報導

47歲歌手楊宗緯近年轉往中國發展賺人民幣，8月因不慎摔落舞台返台養傷，沒想到近期深陷惡鄰爭議；多位住戶抱怨其家人在社區經常不守規則，除了占用公共空間還破壞公物，甚至隨地大小便，控訴楊宗緯作為社區主委卻漠視一切。楊宗緯則不滿遭不實指控，20日晚間在微博發文透露自己已去警局報案，強調「堅持做對的事」。對此，警方回應了。





楊宗緯遭控全家惡鄰「隨地排泄」！本人不忍2度發聲「已報案+提告」警方回應了

楊宗緯回台養傷，卻被爆出是惡鄰居。（圖／翻攝「楊宗緯」微博）

回顧整起事件，據《鏡週刊》報導，楊宗緯在19日遭多位住戶指控，楊家成員經常不遵守社區既有動線規範，甚至有人直接從汽車坡道步行進出，引發安全疑慮。更有鄰居指出，曾看見楊家成員隨地便溺，令住戶感到衛生堪憂，雖然部分住戶願意理解可能有身體因素，但問題持續發生，難免造成困擾。原本鄰里間選擇低調處理，但情勢在楊宗緯被推舉為社區主委後急轉直下。據悉，楊宗緯與前任主委交接時還爆發爭執，一度揚言不當主委，不過最後還是接下來。

楊宗緯遭控全家惡鄰「隨地排泄」！本人不忍2度發聲「已報案+提告」警方回應了

楊宗緯在社群上曬出對話截圖否認所有不實指控。（圖／翻攝「楊宗緯」微博）

不過楊宗緯則是在社群上發聲駁斥所有控訴，並強調是報導內容完全錯誤。更在20日晚間於微博發文表示，「尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果。堅持做正確的事，也相信世界自有其平衡之道。我們的生活、情緒、未來，我們自己定義。最後感謝遊氍蘭委員、郭麗安校長、冰冰姐，正因為受妳們風骨的影響，才讓我有繼續發光的動力」。此外，楊宗緯還曬出報案單準備提告。

楊宗緯遭控全家惡鄰「隨地排泄」！本人不忍2度發聲「已報案+提告」警方回應了

楊宗緯20日親赴警局報案，並對王男提告。（圖／翻攝「楊宗緯」微博）

對此，根據《三立新聞網》報導，林口警分局於昨（20）日接獲楊姓男子報案，指控疑遭前社區保全公司的王姓男子涉嫌洩漏資料給媒體；楊男主張，王姓保全離職後，不僅持續洩漏與社區相關的個人資料予媒體，還散佈不實言論詆毀其名譽。這些行為導致媒體刊載社區外觀、採訪住戶及診所，嚴重損害了楊男個人、家庭及工作形象。警方指出，楊男已針對王男提出《妨害名譽》及《個人資料保護法》的告訴；分局後續將發出通知書傳喚王男到案說明，並依法將全案函送地檢署偵辦。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：楊宗緯遭控全家惡鄰「隨地排泄」！本人不忍2度發聲「已報案+提告」警方回應了

