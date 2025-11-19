楊宗緯遭爆惡鄰居！疑在大樓群組喊「丟臉」嗆住戶：知道是誰弄的

娛樂中心／台北報導

歌手楊宗緯今被週刊爆料選上自家大樓的社區主委，卻有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。而楊宗緯在新聞爆出後，曾緊急拜託其他住戶別接受採訪，甚至直言已經知道是誰爆料，撂下「後續處理」4字。

楊宗緯近年在中國發展。（圖／翻攝自微博）

根據《民視新聞網》報導，媒體取得楊宗緯在大樓群組的對話截圖，只見疑似楊宗緯的用戶寫下「丟臉」2字，提醒大家「千萬不要接受訪問，拜託」。事後該用戶還表示，「是某位住戶和X先生報（爆）的料」、「X先生與社區某住戶狹怨報復的結果」，不滿表示「很棒！社區出名了」，最後再撂下狠話，「已經知道是誰弄的了，後續處理！」

而事件起因於楊宗緯之所以回台灣，其實是8月時在中國大陸西寧的演唱會上意外摔落2公尺高舞台，導致骨折才返台休養。如今根據《鏡週刊》報導，讀者爆料，他其實也沒閒著，竟當選社區管委會的主委，負責處理鄰里大小事，想不到勇於任事的背後，卻衍生了更多麻煩，還遭到住戶投訴，是「很缺德」的惡鄰居。

