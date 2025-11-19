楊宗緯遭爆是惡鄰！返台養傷當主委惹議 住戶怒曝光超扯行徑

歌手楊宗緯8月在中國大陸青海西寧的演唱會上，不慎從2公尺舞台上跌落，造成右手骨裂、六根肋骨斷裂，因此返台休養。19日週刊報導指出，與楊宗緯居住在同社區的多名住戶指控，他們一家時常破壞社區秩序，更有家人隨地便溺，有看不下去的住戶出言提醒，但楊宗緯的反應竟是罵人。

歌手楊宗緯8月在中國大陸演出，不慎從2公尺舞台上跌落，隨後返台休養。（圖／翻攝自微博）

根據《鏡週刊》報導，有鄰居控訴，楊宗緯在返台休養後當上了社區主委，但他不僅未為社區環境帶來改善，還遭投訴是「惡鄰居」。鄰居指出，楊宗緯雖然購買整層兩戶打通，但梯廳空間受法律規範，必須清空，對方卻堆放鞋子和大批私物品，還無視管委會公告。

此外，也有住戶指出，楊宗緯一家時常不守規範，執意從車道直接走上來，造成安全疑慮，甚至有家人隨地便溺，看不下去的住戶出言提醒，但楊宗緯的反應竟是罵人。種種日常問題起初大家都選擇默默忍受，但在楊宗緯當上社區主委後整個爆發。

楊宗緯遭鄰居曝光「惡鄰」行徑。（圖／翻攝自微博）

據悉，還有住戶表示，楊宗緯當主委，任期都還沒到就擅自以個人名義發函給保全公司要終止不續約，讓住戶們相當傻眼，對方的理由則是認為原本的保全對長輩疏於關心，但完全不經其他人同意就決定的行為，再次激起其他住戶怒火。而楊宗緯截至目前並未對相關控訴做出回應。

