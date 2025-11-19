楊宗緯遭爆變「惡鄰居」？社區群組撂狠話 本人發聲了

歌手楊宗緯遭住戶批評楊家都是惡鄰居。（圖／翻攝自楊宗緯微博）





近日週刊接獲爆料，歌手楊宗緯因傷返台休養，並選上自家大樓的社區主委，有住戶批評楊家都是惡鄰居，如今住戶LINE群組對話內容也曝光，甚至傳出楊宗緯已經知道是誰爆料，撂下4字「後續處理」。對此，本人發聲了。

根據《鏡週刊》報導，楊宗緯購買整層兩戶並打通，應遵守法律規範將梯廳清空，結果楊家卻長期在梯廳堆放大批雜物，即使管委會張貼公告要求清理，也置之不理，楊家被指控經常不遵守社區規定，執意從車道直接走上來，甚至有隨地便溺的情況，更有住戶出言提醒不當行為時，竟遭到楊宗緯怒罵，更批評，楊宗緯看到社區的機械停車位故障時會裝作沒事走掉，公物也因其家人使用不當而遭破損，因此，直到楊宗緯當選主委，住戶過去累積的不滿才徹底引爆。

根據《民視新聞網》報導，住戶LINE群組對話截圖顯示，物業管理員指出「現在媒體已經在大門口」，更無奈表示，「要這樣搞社區嗎？把它搞到出名那房價掉落嗎？」疑似楊宗緯的用戶也在群組中寫下「丟臉」二字，還提醒大家「千萬不要接受訪問，拜託」，隨後表示，「是某位住戶和X先生報（爆）的料」以及「X先生與社區某住戶狹怨報復的結果」，並表達不滿，「很棒！社區出名了」，後續更直接撂下狠話，「已經知道是誰弄的了，後續處理！」

據報導，楊宗緯發出聲明，強調報導內容完全錯誤，到底誰對誰錯，恐怕還得等楊宗緯親自說明，不然恐怕爭議將持續延燒。

