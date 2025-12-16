楊宗緯遭爆身旁3歲混血兒直呼「阿爸」 過往緋聞對象「男女都有」
蕭敬騰與經紀人Summer（林有慧）緋聞傳了多年，終於在2023年求婚成功，並於2024年舉辦盛大婚禮。但昔日與蕭敬騰同在《超級星光大道》嶄露頭角的楊宗緯，卻遲遲不見喜訊，但最近卻傳出他身邊出現一名3歲多的混血面孔小男孩叫他「阿爸」，疑似已經瞞婚生子，更讓他的感情狀態引發熱議。
有網友近日在網路上提出疑問，好奇楊宗緯為何在台灣發展相對低調，但隨即有粉絲打臉，指出他只是將事業重心默默移往中國大陸，「人家在對岸賺翻了。」
根據楊宗緯透露的近況表示，他已定居在中國廈門，租下一處大小約60.5坪的住處。楊宗緯直誇廈門環境宜人、租金便宜、生活沒壓力，甚至熱情喊話大家搬去廈門居住，被粉絲笑稱像是「廈門城市推廣大使」。
至於個人的擇偶條件，他曾表示，一個女生只要「是認真，對於家人與另一半很好又不愛計較」即可，條件聽來相對簡單。
中國女歌手黃齡被點名緋聞 曝楊宗緯貼心暖男面
楊宗緯檯面上最近期的緋聞，是2019年時傳出與中國女歌手黃齡「感情不一般」。黃齡曾六度擔任楊宗緯巡演嘉賓，她形容楊宗緯的嗓音「很會撩」，私下則是一個極度環保又貼心的人。她舉例，楊宗緯相當紳士，從認真做垃圾分類、突遇下雨替她買傘，到搭機時細心打包行李、紳士地關心她喝水與否，處處展現暖男一面。
黃齡坦言，兩人會私下相約郊遊、吃素食及交流健身心得。但黃齡卻對楊宗緯發了好人卡，稱楊宗緯「可以當很好的閨蜜。」黃齡坦言，雖然楊宗緯優點很多，但因他偏好獨處，若要找男友仍希望能多些陪伴。她也打趣補充，楊宗緯傳訊息不會已讀不回，「這點就證明他喜歡女生。」
楊宗緯性向傳言不斷 經紀公司曾出面澄清
而楊宗緯早期的公開緋聞僅止於《超級星光大道》時期的戰友李宣榕，當時兩人被拍到一起出遊，被媒體稱為「星光情侶」，但兩人否認，表示只是好朋友，後來漸漸失去聯絡，李宣榕也已轉往戲劇發展。
2014年時，當年36歲的他被匿名爆料指稱「某苦情選秀歌手」在北京宣傳期間，疑似透過同志交友軟體以假照片約會，當時引發熱議，矛頭曾指向楊宗緯。
對此，當時所屬唱片公司的顧問姚謙曾出面澄清「應該不是他」，並認為網路假消息可信度不高。此外，楊宗緯也曾與盧學叡傳過同居室友關係，但後來兩人已斷聯，且不在《超級星光大道》的群組裡，顯見其社交狀態相對單純且低調。
