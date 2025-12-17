楊宗緯零緋聞破功 被爆混血男孩喊「阿爸」

楊宗緯近年轉戰中國發展。翻攝楊宗緯微博



《超級星光大道》一戰成名的楊宗緯近年轉戰中國發展，幾乎零緋聞的他今（12╱17）被爆有1名3、4歲男孩喊他「阿爸」，讓47歲的他私生活再度成為焦點。

楊宗緯8月23日在青海省西寧市「動聽音樂超級Live演唱會」上不慎從2公尺高的舞台跌落，造成右手骨裂、6根肋骨斷裂，為了讓爸媽放心特地回台，擔任社區管委會主委的他日前還被《鏡週刊》拍到與婆媽鄰居討論耶誕節布置。

據《鏡週刊》報導楊宗緯身邊的小男孩輪廓與他激似，爆料者更聲稱聽過小男孩喊他「阿爸」，上月底也他家門口拍到有混血臉孔的小男孩身影，讓他的感情生活再度浮上檯面。

