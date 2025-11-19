楊宗緯駁「全家惡鄰」！微博公開「對話截圖」住戶揭反轉內幕

娛樂中心／綜合報導

歌手楊宗緯近年轉往中國發展賺人民幣，8月因不慎摔落舞台返台養傷，沒想到近期深陷惡鄰爭議；多位住戶抱怨其家人在社區經常不守規則，除了占用公共空間還破壞公物，甚至隨地大小便，控訴楊宗緯作為社區主委卻漠視一切。隨著爭議持續延燒，楊宗緯稍早曬出住戶力挺的訊息，及國民黨議員蔡淑君替他澄清「楊宗緯不如報導所說」的片段，不忘喊話大家要關注他上一篇發出「絕不允許日本軍國主義復活」的貼文。

以下為楊宗緯微博全文：

謝謝蔡淑君議員！

謝謝住戶們的支持與關心！

此刻我認為最重要的還是，希望大家多關注我前篇發的博，每一段被遺忘的歷史，都可能成為未來災難的種子。

#打壓或污名不該成為轉發正義的恐懼#

#冒個泡#

#寶寶的少女心#





楊宗緯回應惡鄰爭議。（圖／翻攝自楊宗緯微博）





楊宗緯回應惡鄰爭議。（圖／翻攝自楊宗緯微博）

楊宗緯回應惡鄰爭議。（圖／翻攝自楊宗緯微博）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

