楊宗緯骨折返台當選社區主委！還沒上任就換保全 鄰居氣炸「連掛號信都不收」

楊宗緯近年都在中國低調賺錢，他除了住在廈門，也在林口置產接家人同住。翻攝楊宗緯微博

歌手楊宗緯早將事業重心轉往中國大陸，頻繁接商演、上綜藝節目，累積了豐厚財富。他雖對外表示自己住在廈門鄉下，一個月僅花人民幣3千元（約新台幣一萬三千三百元），生活在60坪的房子中，但其實也在林口置產並與家人同住。根據《鏡週刊》報導，楊宗緯當選自家大樓社區管委會主委，沒想到擔任主委後卻衍生出更多鄰里糾紛，並遭到住戶投訴，被批評一家人種種行徑「很缺德」，成了社區的頭痛人物。

楊宗緯8月時於中國西寧演唱會上意外摔落兩公尺高舞台，導致骨折，他在返台休養期間也沒閒著，還要擔任社區主委。該社區住戶不滿表示，楊宗緯一家「上有老、下有小」，前後都為社區製造了不少困擾，尤其楊宗緯身為主委，卻不願以身作則，對社區公約漠視，讓住戶認為他「德不配位」。

還沒上任就以個人名義解約保全

其中最激烈的爭議，發生在他當選主委後。該住戶投訴，楊宗緯雖然當選，但是在任期前，就以「個人名義」發函給原本的保全公司要終止不續約，讓大部分滿意現狀的住戶感到傻眼。

楊宗緯當時以「保全對長輩不是很關心」為由換掉物業管理公司，但卻沒有經過其他住戶同意，此舉激起了住戶不滿。爆料的住戶進一步抱怨：「換了新的保全公司，結果工作能力超爛！掛號信還不代收，沒辦法理解換一個爛的公司來，難道只是要當你楊先生的僕人嗎？」

楊宗緯8月在演唱會上摔傷，返台休養期間卻被鄰居爆出，擔任社區主委卻成了製造社區對立的人。翻攝微博

此外，在交接主委職務時，楊宗緯與上一屆主委也發生了爭執，中間一度吵到楊宗緯鬧脾氣，喊著不做主委了，但後來還是接了，才引發後續種種。該住戶也爆料，楊宗緯一家除了占用公共空間、破壞公物外，家人甚至曾有隨地便溺的行為，讓人傻眼。

靠長輩緣和建商力挺當選 社區分裂成挺楊派與反楊派

楊宗緯在社區行事風評如此差勁，為何還能選得上主委？住戶透露，由於該處屬小型社區，有建商保留戶和不少長輩。楊宗緯和建商關係良好，也頗有長輩緣，在他們力挺下才成功當選，這也導致目前社區內部出現了一半的「挺楊派」，以及一半的「反楊派」對立局面。

楊宗緯出身桃園中壢，曾被父親形容為品學兼優的高材生，考上台大法律系一年後又轉學考上國防大學法律系，但都沒有畢業。父親原本期望他成為法官或律師，楊宗緯卻說想去念師大當老師，最後又變成歌手，現在中國低調賺錢讓家人北上生活，卻因擔任社區主委，被狠批成了製造麻煩的惡鄰居。



