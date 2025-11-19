楊宗緯骨折返台養傷當上社區主委！全家遭爆超扯惡鄰行徑 「破壞公物、隨地便溺」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

歌手楊宗緯近年將演藝事業重心轉往中國，日前在開唱時發生舞台意外受傷，因此返台休養，回台期間還當上了自家大樓的社區主委，不過卻被指控楊宗緯一家都是惡鄰居，不僅佔用公共空間，還破壞公物，甚至家人還隨地便溺。

楊宗緯被指控全家人惡鄰行徑。（圖／翻攝楊宗緯微博）

據《鏡週刊》報導，楊宗緯在中國賺錢後在新北市林口區購屋入住，今年8月因為在中國西寧的演唱會上跌落舞台，導致骨折所以返台休養，但他依舊忙碌，竟然選上了社區管委會主委，處理鄰里大小事。

不過楊宗緯一家卻被鄰居爆料惡行，有社區住戶抱怨楊宗緯一家製造許多麻煩，甚至楊宗緯身為主委還不以身作則，包含他的家人跑去把停車場的感應器玩壞；楊家直接佔用公共空間，由於楊宗緯是買下整層兩戶打通，所以梯廳就屬於楊家沒錯，但依舊受到規範，必須清空，楊宗緯卻在梯廳堆放他的鞋子與私人用品；甚至家人隨地便溺等。

