楊宗緯PO「立委力挺」影片反擊「惡鄰居爆料」 社區群組傳訊「要鄰居別受訪」

楊宗緯被爆是壞鄰居，發文反擊。翻攝楊宗緯微博

歌手楊宗緯早將事業重心轉往中國，今年8月他在演唱會發生意外，摔落2公尺高舞台受傷骨折，選擇返台休養，據悉，他還當上自家大樓的社區主委。近日卻有爆料指出，楊家人時常不遵守社區規定，甚至有家人在停車場隨地便溺，行徑相當誇張。對此，楊宗緯也發微博反擊。

壞鄰居行徑被爆出後，楊宗緯發微博表示：「謝謝蔡淑君議員！謝謝住戶們的支持與關心！此刻我認為最重要的還是，希望大家多關注我前篇發的博，每一段被遺忘的歷史，都可能成為未來災難的種子。」並且附上蔡淑君議員幫忙說明的影片，以及鄰居傳訊息給楊宗緯打氣的截圖。

廣告 廣告

楊宗緯發文全文。翻攝楊宗緯微博

不過，根據民視獨家報導，他們取得住戶LINE群組的對話截圖，爆料者表示，楊宗緯在被爆是壞鄰居後，曾在群組裡面要社區住戶別接受採訪，更表示知道爆料者是誰。事情真相為何？有待查清。



回到原文

更多鏡報報導

胡瓜遭控「襲胸籃籃」 小禎大義滅親挺女方「曝爸爸難過心聲」

胡釋安房子借粿粿住惹風波 小禎曝姊弟「談話內容」、社區巧遇狀況

快訊／劉品言生了！寶寶腳丫戴戒指 連晨翔「迷之角度」照片被老婆吐槽