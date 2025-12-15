楊寶寶基金會攜手律師 見證西嶼教育代金發放

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕財團法人楊寶寶教育基金會啟動「西嶼鄉學生教育代金計畫」，由執行長李家萱與法律顧問、吉常同律師事務所執行長李瑞明前往西嶼鄉各校與鄉立幼兒園，共同辦理教育代金普發作業。計有301名學生受惠，每人獲得教育助學金600元，體現基金會以行動落實教育關懷的精神。

此計畫呼應西嶼鄉公所今年9月修正「兒少春節禮金發放實施要點」，將自明年起兒少春節禮金調增為每人1000元。基金會秉持「獎助教育、扶助清寒」宗旨，延續公部門照顧在地學童的施政精神，以「教育代金」形式補助在學學生，使生活與教育形成雙向支持，開創公私協力的新典範。

普發行程依序前往外垵國小、西嶼鄉立幼兒園、內垵國小、西嶼國中、池東國小、大池國小與合橫國小等7校。發放作業由各校協助造冊、學生領取簽名，幼兒園則由家長領取簽名。全程由法律顧問李瑞明見證，確認程序公開、公平、公正，學生簽收名冊與領據均經核對無誤，符合基金會內部規範及法令程序，確保補助金發放正確無誤。

執行長李家萱表示，基金會自成立以來持續深耕西嶼教育現場，特別關注偏鄉學生在教育資源與生活條件上的落差。「教育代金不僅是一筆補助，更是一份鼓勵。」她說，「希望孩子們感受到社會的關懷，也讓家長在教育支出上獲得實際減壓。」「西嶼鄉學生教育代金計畫」不僅回應地方施政精神，更延伸在地社會的善意能量，讓教育關懷隨海風流動，為孩子開啟更穩定的學習起點。

