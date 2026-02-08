楊小黎凌晨公開合約細節！《世紀血案》製作、演員各說各話互踢皮球

楊小黎8日凌晨透過社群再度發聲。李鍾泉攝

電影《世紀血案》改編自林宅血案，近日因未取得家屬授權爭議持續延燒，不僅輿論批評聲浪不斷，製作方與演員2方說法也出現明顯落差，形成各說各話的「羅生門」局面。參與演出的楊小黎在發表千字道歉文後，今（8日）凌晨再度上線回應網友質疑，更首度揭露合約內容，強調演員接演時「被保證已有合法授權」，與製作人郭木盛的說法完全不同。

電影主要演員楊小黎、簡嫚書、李千娜、夏騰宏、黃河等，近日皆陸續發文致歉，表達對事件的遺憾與反省。楊小黎表示，自己直到殺青記者會後，才得知劇組其實尚未取得家屬同意，坦言震驚與自責。

殺青後才察覺「異狀」

面對網友留言質疑「為何殺青才確認是否授權」，她今清晨上線回應，指出「因為合約上寫著『已經取得合法拍攝授權』，而且這是製作方前期就必須處理的流程」，並強調所有演員都是基於對專業製作流程的信任才決定接演，直到殺青後陸續察覺「異狀」，主動追問才發現真相，結果令她相當錯愕。

然而演員的說法卻與製作方有所不同。對於黃河昨提到「劇組聲稱家屬不願受訪」一事，製作人郭木盛昨推說「不太清楚」，表示正在詢問選角指導是否有傳達錯誤，還說合約裡，並未載明是否已取得林義雄授權。

未取得家屬同意先行開拍

至於為何未事前取得家屬同意，郭木盛坦言是公司疏忽，他解釋曾看過林義雄在《給女兒的一封信》中提及不願再被打擾、也不願追究往事，因此擔心若事前接觸，家屬可能直接反對拍攝計畫，打算待電影剪輯完成後，再帶成品親自拜訪說明。但楊小黎所稱「合約已載明取得授權」，與郭木盛「合約未提及授權」的說法形成矛盾，也讓外界更加質疑製作流程是否透明。

《世紀血案》風波持續延燒。李鍾泉攝



