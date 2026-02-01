楊小黎挺孕肚每天勤送餐 簡嫚書直喊：她喜歡我

【緯來新聞網】演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏今（1日）出席《世紀血案》舉行殺青記者會，，電影以懸而未解的「林家血案」為主軸，透過女記者視角層層追查真相，簡嫚書在片中飾演女主角「家薇」，以記者角色嘗試解開當年謎團，被問到片中是否有感情戲，簡嫚書表示應該是她和楊小黎之間的閨蜜情感，笑言：「她（楊小黎）挺著孕肚還每天帶早、午餐來給我吃，不是喜歡我是什麼？」寇世勳在旁驚訝開玩笑說：「原來是這樣的片子，我今天才知道！」

《世紀血案》簡嫚書（右）、楊小黎（左）在片中一起採訪林家血案，李千娜（中）飾演簡嫚書童年的母親。（圖／記者許方正攝）

簡嫚書自認很會背台詞，但此次台詞量大到她第一次感覺「太困難」，「只能把自己的台詞和對手戲演員的台詞全都錄下來，每天當作PODCAST在聽！」還有一場戲拍了18次，是她在電話中接到母親離世的消息，她表示整場戲大概只有3行，卻拍了18次，「拍到崩潰！」楊小黎也說，因為導演徐琨華要求說話時不能有太多語助詞和贅字，必須仔細斟酌說話方式。簡嫚書和楊小黎在片中要以記者身份共同採訪寇世勳，兩人都直呼很榮幸可以因此和男神合作，但寇世勳在旁打趣說：「她（簡嫚書）訪問我的時候很挑釁！」楊小黎笑回：「還好有我在，不然要打起來。」

簡嫚書《世紀血案》中飾演當年林家的鄰居，長大後執著於調查真相。（圖／記者許方正攝）

簡嫚書飾演的「家薇」是《世紀血案》中受害者的鄰居，一度懷疑自己曾目擊兇嫌出現在住家附近，因此她內心背負著無法抹去的創傷與追尋真相的責任，簡嫚書表示，角色吸引她的正是那份執著追問的力量：「家薇為了追查真相而全心投入的那份熱情，很迷人。」開拍前最想抓住的是那種內斂而沉著的狀態，而不是外顯的情緒爆發。為了貼近角色內心，她也做了大量心理層面的準備，從創傷記憶出發，理解家薇如何在壓力中前行，她認為，角色所承載的不安，其實與現代社會的集體情緒產生了強烈共鳴：「近期大大小小的社會事件，民眾們包含我自己本人在內的不安情緒與壓力，我覺得也是非常共時的。」

楊小黎片中飾演陪伴簡嫚書調查真相的閨蜜好友。（圖／記者許方正攝）

楊小黎則在片中飾演陪伴家薇一同追查真相的重要角色「靜如」，角色在懷孕八個月的狀態陪著簡嫚書一起到處採訪、調查真相，她透露拍攝過程中挺著假孕肚很不舒服，她也嘗試揣摩孕婦久坐會有的不舒服的狀態，自曝不只肚子又硬又漲，「還要漲奶，塞了很多胸墊！」她也透露自己本身就是推理迷，對懸疑與偵查題材始終充滿嚮往，而《世紀血案》在貼近歷史的同時，仍保留了創作的彈性，讓她感受到強烈的戲劇張力與表演空間。她形容這次的閱讀經驗，就像是與夥伴一同拼湊線索、逐步靠近真相的過程：「很靠近歷史，可是它又有自己的空間，這就是有一種真的是福爾摩斯跟華生辦案的那種快感。」



資深演員寇世勳在《世紀血案》中飾演警備司令部和國安局的要角汪將軍，角色身處關鍵歷史節點，卻並非以意識形態為核心。寇世勳表示，真正吸引他的是角色的人格高度與處世態度，在深入了解人物背景、並與導演徐琨華多次討論後，他感受到劇本對人與事件的細膩描寫，而非立場先行的詮釋方向，這也是他決定接演的重要原因：「劇本本身並沒有過於強烈的意識形態，而是著重於人與事件的描寫。」



為了詮釋角色，寇世勳在事前閱讀大量相關文獻，看人物自傳、訪問錄，並重溫經典電影作品，連《悲情城市》都看一遍，從不同角度理解那個年代中每個人的處境。他特別提到，劇本中描寫角色與妻子之間的情感關係，讓人物不再只是歷史符號，而是有血有肉的存在，這也是他在演出中希望細膩呈現的層次：「我希望能呈現他面對歷史事件時的高度與態度。」

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏共同演出《世紀血案》。（圖／記者許方正攝）

李千娜在片中飾演林義雄的鄰居，也是簡嫚書童年時期的媽媽，是一位雜貨店老闆娘，了解左鄰右舍的情況，但許多事情都必須藏在心裡，因此是個格外壓抑的角色，她對於當時的戒嚴時代和二二八事件都做足功課，透露角色會帶領觀眾的視角去看當時的環境，另外，李千娜為了和片中女兒培養感情也用盡心思。夏騰宏此次飾演林義雄，坦言：「負擔很大！」必須閱讀對方生平，但發現林義雄很少有影片，只能看著照片揣摩和想像神韻。



時代懸疑電影《世紀血案》將以推理與人性為核心，帶領觀眾回到那段塵封歲月，在抽絲剝繭的辦案過程中，重新思考「真相」的意義與重量，並從中窺探台灣民主的進步與歷程，正如角色們在片中不斷追問的那樣，這不只是一樁命案的答案，更是一代人心中始終未解的疑問。該片預計於2027年上映。

