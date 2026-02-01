楊小黎挺孕肚每天勤送餐 簡嫚書直喊：她喜歡我
【緯來新聞網】演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏今（1日）出席《世紀血案》舉行殺青記者會，，電影以懸而未解的「林家血案」為主軸，透過女記者視角層層追查真相，簡嫚書在片中飾演女主角「家薇」，以記者角色嘗試解開當年謎團，被問到片中是否有感情戲，簡嫚書表示應該是她和楊小黎之間的閨蜜情感，笑言：「她（楊小黎）挺著孕肚還每天帶早、午餐來給我吃，不是喜歡我是什麼？」寇世勳在旁驚訝開玩笑說：「原來是這樣的片子，我今天才知道！」
《世紀血案》簡嫚書（右）、楊小黎（左）在片中一起採訪林家血案，李千娜（中）飾演簡嫚書童年的母親。（圖／記者許方正攝）
簡嫚書自認很會背台詞，但此次台詞量大到她第一次感覺「太困難」，「只能把自己的台詞和對手戲演員的台詞全都錄下來，每天當作PODCAST在聽！」還有一場戲拍了18次，是她在電話中接到母親離世的消息，她表示整場戲大概只有3行，卻拍了18次，「拍到崩潰！」楊小黎也說，因為導演徐琨華要求說話時不能有太多語助詞和贅字，必須仔細斟酌說話方式。簡嫚書和楊小黎在片中要以記者身份共同採訪寇世勳，兩人都直呼很榮幸可以因此和男神合作，但寇世勳在旁打趣說：「她（簡嫚書）訪問我的時候很挑釁！」楊小黎笑回：「還好有我在，不然要打起來。」
簡嫚書《世紀血案》中飾演當年林家的鄰居，長大後執著於調查真相。（圖／記者許方正攝）
簡嫚書飾演的「家薇」是《世紀血案》中受害者的鄰居，一度懷疑自己曾目擊兇嫌出現在住家附近，因此她內心背負著無法抹去的創傷與追尋真相的責任，簡嫚書表示，角色吸引她的正是那份執著追問的力量：「家薇為了追查真相而全心投入的那份熱情，很迷人。」開拍前最想抓住的是那種內斂而沉著的狀態，而不是外顯的情緒爆發。為了貼近角色內心，她也做了大量心理層面的準備，從創傷記憶出發，理解家薇如何在壓力中前行，她認為，角色所承載的不安，其實與現代社會的集體情緒產生了強烈共鳴：「近期大大小小的社會事件，民眾們包含我自己本人在內的不安情緒與壓力，我覺得也是非常共時的。」
楊小黎片中飾演陪伴簡嫚書調查真相的閨蜜好友。（圖／記者許方正攝）
楊小黎則在片中飾演陪伴家薇一同追查真相的重要角色「靜如」，角色在懷孕八個月的狀態陪著簡嫚書一起到處採訪、調查真相，她透露拍攝過程中挺著假孕肚很不舒服，她也嘗試揣摩孕婦久坐會有的不舒服的狀態，自曝不只肚子又硬又漲，「還要漲奶，塞了很多胸墊！」她也透露自己本身就是推理迷，對懸疑與偵查題材始終充滿嚮往，而《世紀血案》在貼近歷史的同時，仍保留了創作的彈性，讓她感受到強烈的戲劇張力與表演空間。她形容這次的閱讀經驗，就像是與夥伴一同拼湊線索、逐步靠近真相的過程：「很靠近歷史，可是它又有自己的空間，這就是有一種真的是福爾摩斯跟華生辦案的那種快感。」
資深演員寇世勳在《世紀血案》中飾演警備司令部和國安局的要角汪將軍，角色身處關鍵歷史節點，卻並非以意識形態為核心。寇世勳表示，真正吸引他的是角色的人格高度與處世態度，在深入了解人物背景、並與導演徐琨華多次討論後，他感受到劇本對人與事件的細膩描寫，而非立場先行的詮釋方向，這也是他決定接演的重要原因：「劇本本身並沒有過於強烈的意識形態，而是著重於人與事件的描寫。」
為了詮釋角色，寇世勳在事前閱讀大量相關文獻，看人物自傳、訪問錄，並重溫經典電影作品，連《悲情城市》都看一遍，從不同角度理解那個年代中每個人的處境。他特別提到，劇本中描寫角色與妻子之間的情感關係，讓人物不再只是歷史符號，而是有血有肉的存在，這也是他在演出中希望細膩呈現的層次：「我希望能呈現他面對歷史事件時的高度與態度。」
楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏共同演出《世紀血案》。（圖／記者許方正攝）
李千娜在片中飾演林義雄的鄰居，也是簡嫚書童年時期的媽媽，是一位雜貨店老闆娘，了解左鄰右舍的情況，但許多事情都必須藏在心裡，因此是個格外壓抑的角色，她對於當時的戒嚴時代和二二八事件都做足功課，透露角色會帶領觀眾的視角去看當時的環境，另外，李千娜為了和片中女兒培養感情也用盡心思。夏騰宏此次飾演林義雄，坦言：「負擔很大！」必須閱讀對方生平，但發現林義雄很少有影片，只能看著照片揣摩和想像神韻。
時代懸疑電影《世紀血案》將以推理與人性為核心，帶領觀眾回到那段塵封歲月，在抽絲剝繭的辦案過程中，重新思考「真相」的意義與重量，並從中窺探台灣民主的進步與歷程，正如角色們在片中不斷追問的那樣，這不只是一樁命案的答案，更是一代人心中始終未解的疑問。該片預計於2027年上映。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 180則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 26則留言
澳網》Carlos Alcaraz戰勝Novak Djokovic 生涯首度稱霸墨爾本！最年輕生涯全滿貫達成
2026年澳洲網球公開賽男子單打決賽，現任球王Carlos Alcaraz對決Novak Djokovic，雙方大戰了3小時2分鐘，Alcaraz以2比6、6比2、6比3、7比5拿下澳網冠軍！Yahoo運動 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 32則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 44則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 29則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 22則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 61則留言
見「西瓜海上漂」千萬不能撿 知情人揭背後原因有洋蔥：該回家了
近日一張「西瓜在海面上漂流」的畫面在社群平台引發廣泛討論。照片中可見一顆未切開的西瓜，隨著水流在清澈海域中載浮載沉，發文者特別提醒民眾，若於特定時間與地點發現西瓜，切勿撿拾，引起網友高度關注與揣測。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 13則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
EPS預估遭下修！「這檔」目標價喊108元 三大法人狠砍2.9萬張失血37.3億
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股本週（01/26～01/30）加權指數小幅走高，累計上漲102.24點，週線收在32063.75點，漲幅0.32%。從籌碼面觀察，證交所盤後...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4則留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 40則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 122則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1則留言