楊小黎為《世紀血案》道歉 稱若事前得知未取得家屬同意「我會拒演」

國片《世紀血案》由簡嫚書、楊小黎、李千娜主演，劇情取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，描述當時因美麗島事件入獄的前立委林義雄，他60多歲母親與雙胞胎女兒慘遭殺害的悲劇。但卻傳出劇組未取得當事人及家屬的同意，引起網上抵制聲浪，演員們也都遭到炎上。

主演之一的楊小黎今日發布長文道歉聲明，她知道電影改編林義雄先生的事件，製作方前期強調希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，因此直到接近進組時才拿到定稿劇本。然而劇本中幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指令，也沒有安排讀本，演員只能依照指令完成拍攝。

等殺青記者會後，楊小黎向劇組詢問是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是「沒有」，這個回應讓她感到非常震驚，她強調，「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」

楊小黎坦言，依照過往的演出經驗與對影視製作流程的理解，她理所當然地以為凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重。若在拍攝前即清楚知道這種狀況，「我會直接拒絕出演這個作品」，因這並非形式問題，而是基本的倫理界線。而楊小黎也要對沒有主動確認這一點道歉，這是她的疏忽。

楊小黎在劇中飾演的是完全虛構的孕婦老百姓，之所以出演，是她始終認為身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去。但因無關電影的事未追問，直到記者會當天才得知導演的身份，「缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉」。

另外，楊小黎說在記者會上面對媒體時，習慣露出笑容是她的疏失，在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感很對不起，也強調在提到嚴肅話題的時候，自己有認真的在聽、沒有笑。

楊小黎強調，她選擇不回應揣測，也不在自己的空間裡為人身攻擊提供舞台，但她有責任為自己說明，也有責任保護身邊愛她的人。不知道作品最終會以什麼樣的樣貌與觀眾見面，但她始終提醒自己以善意與自律面對身邊的人事物，若恣意的攻擊摧毀了她對人性本善的信念，她會感到遺憾。

