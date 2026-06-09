楊小黎牽手郝劭文：想跟他走 被哈林虧「緣盡情未了」

楊小黎（左）、郝劭文（右）上哈林節目宣傳《像你這道菜》。公視提供



「最強螢幕情侶」郝劭文、楊小黎上哈林（庾澄慶）主持的《哈！真相大白了》，郝劭文5歲時曾上哈林主持的《超級星期天》，哈林看見依舊可愛的他特別湊上前去捏了他圓圓的臉頰，笑說：「我真的忍不住，想捏一下。」一臉享受的郝劭文則笑說：「下次我把女兒送去借你捏一下，也是肥肥的，現在1歲了，正可愛時候。」洋溢滿滿父愛。

節目出題「以前『抓猴』是刑事案件，現在已經不是了」，讓楊小黎、郝劭文牽手站同邊選「╳」，還跟選「○」者展開激辯，哈林問楊小黎：「妳被他吸過去了吧？」還笑虧2人「緣盡情未了」，她則羞說：「我想跟他走一回吧！」而郝劭文打趣稱：「我來狡辯一下，這個抓猴過去是！現在也是刑事案件。」她也力挺表示：「他說的都對啦！」但答案卻是「○」，讓2人攜手晉級的浪漫景象頓時破滅。

廣告 廣告

過去參賽曾拿到「金牌探員」登上最高階的楊小黎竟在第一關就低分被淘汰，反而是外型相似的郝劭文與歷史教師老瑜雙雙挺進最後一關，哈林笑說：「這下X世代的郝劭文跟Y世代的郝劭文要同台競技！」2人也展開激烈廝殺到最後一題才分出勝負。節目今晚（6╱10）9點於公視播出。

更多太報報導

黃奇斌「提頭」告別過去 認信念被粉碎身心不堪負荷

阮經天「身心重組」淪綁架犯 王淨人格分裂：演員、導演都瘋了

小S錄《不熙娣》突淚崩 王偉忠爆她打退堂鼓內幕