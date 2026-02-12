楊小黎開告《世紀血案》！怒控製作方「合約詐欺」發律師函求償解約

楊小黎控《世紀血案》製作方涉嫌合約詐欺。（圖／費思兔文化娛樂）





改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未取得受害者林義雄先生授權，引發抵制聲浪，該片演員之一的楊小黎日前2度發聲向大眾致歉，強調自己在殺青後才得知未獲得授權，對此，楊小黎今（12）日公開律師聲明，要求製作方終止合約，並請求相關賠償。

楊小黎日前發布千字文致歉，坦言在得知製作方並未取得當事人或家屬的同意後，感到相當震驚，「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」事後她二度發聲，痛批製作方在合約表明已取得授權？

對此，楊小黎12日發出律師聲明指出，拍攝前製作方曾保證已取得該片合法授權，並明確載明於「演員聘用合約書」中，她才同意參與演出。未料事後卻得知，製作方並未取得林義雄先生及其家屬的授權，認為已涉及詐欺及內容錯誤，要求撤銷並終止合約，且不得將其影像及相關內容作為電影上映或發行之用，並請求賠償因此事件所造成的損害。

楊小黎也在貼文中表示：「謝謝這陣子大家的建議和指教，我謹記在心，也採取了法律行動。未來，一定會以更嚴謹與謙卑的態度面對所有的創作。並公開向林義雄及其家屬致歉，「再次對林先生及其家屬致上最深的歉意。對不起。」



